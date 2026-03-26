Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Gazdaság

Megint esik a forint árfolyama: mutatjuk, hogy zárt a főbb devizákkal szemben

MTI
2026. március 26. 18:30

Minden fő devizával szemben gyengült a magyar forint, de napközben is közepesen erős volt a mozgás.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 387,46 forintról 388,02 forintra erősödött 18 órakor, napközben 386,44 forint és 388,93 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,18 forintról 423,42 forintra nőtt, a dolláré pedig 335,02 forintról 336,39 forintra emelkedett.  Az euró jegyzése a reggeli 1,1569 dollárról 1,1534 dollárra gyengült.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

