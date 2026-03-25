Nagyot ugrott a magyar olajóriás részvénye: sorsdöntő szintekhez értek a legkedveltebb hazai papírok

Pénzcentrum/MTI
2026. március 25. 09:08

Emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 8,23 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 122 655,67 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán azt írta, hogy némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban nyithat a BUX index.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 36 337 forintos ellenállási szint közelében járt kedden, de nem tudta áttörni, így ismét próbálkozhat vele, a következő ellenállás 37 500 forintnál, míg támasz 34 886 forintnál látható. Az OTP-részvények ára kedden 290 forinttal, 0,8 százalékkal 35 960 forintra csökkent, forgalmuk 11,3 milliárd forintot tett ki.

A Mol nagyot emelkedett, a 4000-4025 forintos ellenállási zónába ért, a következő szint 4100 forintnál húzódik, a 3900 forintos szint pedig már támasz. A Mol kedden 92 forinttal, 2,35 százalékkal 4006 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra sem tudja áttörni a 30 napos mozgóátlagot, mely 11 741 forintnál húzódik jelenleg, támasz 11 670 és 11 440 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama kedden 130 forinttal, 1,11 százalékkal 11 630 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Magyar Telekom az 50 napos mozgóátlagról el tudott rugaszkodni, a 30 napos mozgóátlag 2050 forintnál jelent ellenállást, felette 2089 forintnál húzódik a következő akadály. A Magyar Telekom árfolyama kedden 30 forinttal, 1,48 százalékkal 2055 forintra nőtt, forgalma 906,0 millió forint volt.
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

