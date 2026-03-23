Az UniCredit három lehetséges forgatókönyvet is vizsgál, hogy vonzóbbá tegye a Commerzbank felvásárlására tett ajánlatát.
Barátság-vezeték: nem a megszokott útvonalon, de már a héten megérkezhet az olaj Magyarországra
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására. A megoldást azonban politikai feltételek hátráltatják. Magyarország és Szlovákia mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg az eredeti útvonal helyre nem áll - számolt be a Portfolio.
A januári orosz dróntámadások miatt leállt Barátság kőolajvezeték pótlására az ukrán diplomácia már el is juttatta a javaslatát az Európai Bizottsághoz. Az elképzelés szerint a korábban ellenkező irányba használt, stratégiai jelentőségű Odessza–Brodi vezetéken keresztül juttatnák el a kőolajat Közép-Európába. Ez a megoldás elsősorban a szállítási leállásban leginkább érintett Szlovákiát és Magyarországot segítené.
Kijev párhuzamosan az eredeti rendszer javításán is dolgozik. Az ukrán Naftogaz a napokban egy átfogó, az európai biztonsági szabványoknak megfelelő helyreállítási tervet mutatott be Brüsszelnek. Volodimir Zelenszkij elnök szerint uniós segítséggel a szállítás akár hat héten belül, vagy még annál is gyorsabban újraindulhat a Barátság kőolajvezetéken. Az ukrán fél ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszer hosszú távú és stabil működése csak az ukrán energiahálózatot célzó orosz támadások megállításával garantálható. Ez a feltétel az alternatív útvonalak esetében is kulcskérdés.
A műszaki és biztonsági kihívásoknál azonban jóval nagyobb akadályt jelent a kialakult diplomáciai konfliktus. Magyarország és Szlovákia élesen bírálja Ukrajnát és az Európai Bizottságot a leállás utáni lassú és átláthatatlan reakciók miatt. A feszültséget tovább növelte, hogy a két ország szakértőit kizárták a Brüsszel által szervezett tényfeltáró misszióból.
Válaszul Budapest és Pozsony a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásával próbál nyomást gyakorolni Kijevre, alternatív megoldások helyett kizárólag a Barátság kőolajvezeték teljes helyreállítása esetén hajlandók támogatni a források folyósítását. A helyzetet tovább élezi Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata. A kormányfő a legutóbbi uniós csúcs után jelezte, hogy a magyar vétó feloldásához már nem elég a tranzit puszta újraindítása, hanem garanciát vár Ukrajnától arra, hogy a vezeték a jövőben nem áll le újra.
-
-
-
