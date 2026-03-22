Megduplázta profitját a hazai logisztikai óriás: elképesztő pénz ütheti most a befektetők markát

Pénzcentrum/MTI
2026. március 22. 20:05

Csökkenő forgalom mellett mérsékelten emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 107,32 ponton zárt, 0,29 százalékkal, 352,48 ponttal magasabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte: három részvény is bekerül a BUX index április 1-től érvényes új indexkosarába: az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus. Kiesik ugyanakkor az indexkosárból a CIG Pannónia és figyelmeztetést kapott a Zwack. Az újonnan bekerülők közül az MBH Bank 3,18 százalékos, a PannErgy 0,20 százalékos, a Shopper Park Plus 0,69 százalékos súlyt kap.

A hét eseményei közül kiemelték, hogy a Mol igazgatósága összesen 300 forintos osztalékot javasol részvényenként. Az alaposztalék mértéke 180 forint, a rendkívüli osztalék mértéke 120 forint lenne, a közgyűlést április 10-én tartják majd.

Az összefoglalóban kitértek a Waberer’s jelentésére. A vállalat a negyedik negyedévben 213,4 millió eurós, míg a teljes évben 816,2 millió eurós konszolidált árbevételt ért el, ami 16,4, illetve 7,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatcsoport éves EBIT (üzemi) eredménye 28,8 százalékkal 58 millió euróra ugrott, az adózott eredmény pedig 101 százalékos bővüléssel megduplázódott, elérve a 43,6 millió eurót. A logisztikai szegmens éves árbevétele a kedvezőtlen piaci környezet és a nemzetközi flotta csökkentése miatt 3,3 százalékkal esett vissza, de a 20,4 millió eurós EBIT révén az eredményessége stabil maradt.

A biztosítási üzletág teljesítménye kiemelkedően alakult, árbevétele 161 millió euróra, EBIT-je pedig 37,6 millió euróra nőtt a Magyar Posta Biztosítók év végi akvizíciójának eredményeképpen. A sikeres pénzügyi év eredményeire alapozva a társaság igazgatósága részvényenként 140 forintos osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek - jelezte az Equilor.

A héten a vezető részvények közül a Mol teljesített a legjobban, a részvény árfolyama 1,82 százalékkal 3916 forintra emelkedett, heti forgalma meghaladta a 23,3 milliárd forintot.

Az OTP 1,24 százalékkal emelkedve 35 950 forintra erősödött a héten, 61,9 milliárd forintot meghaladó összforgalom mellett.

A Richter múlt péntekhez képest 1,18 százalékkal esett, árfolyama 11 740 forintra csökkent, heti forgalma több mint 11,6 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom 1,95 százalékkal gyengülve 2010 forinton állt meg, 8 milliárd forintos heti forgalomban.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 20. 16:50
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 21. 10:56
Tesla (TSLA) részvény: az autógyárból lett AI-vállalat
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Bankmonitor  |  2026. március 21. 09:12
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjesztheti...
MEDIA1  |  2026. március 20. 22:01
Megbírságolta a közmédiát a Nemzeti Választási Bizottság
Több mint egymillió forintos bírságot kapott a Duna Médiaszolgáltató az NVB-től elfogult hírszolgált...
Összkép  |  2026. március 20. 19:21
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 22.
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
2026. március 22.
Pokoli napi fájdalmakkal küzd 200 ezer magyar nő: sokszor hosszú évekbe telik, mire kiderül, mi a bajuk
2026. március 22.
Hihetetlen, mi a világ negyedik legnagyobb illegális üzlete, brutális, mi pénzek mozognak benne
1
1 hete
Kossuth-díj 2026: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé, ennyi a díj havi összege
2
5 napja
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
3
3 napja
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
4
2 hete
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
5
1 hete
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 22. 19:04
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
Pénzcentrum  |  2026. március 22. 17:57
Kvíz: Mennyit tudsz Lengyelországról, a lengyel kultúráról, történelemről? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. március 22. 19:03
A kutatók is meglepődtek: váratlan dolog derült ki a költözőmadarakról