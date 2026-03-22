Megduplázta profitját a hazai logisztikai óriás: elképesztő pénz ütheti most a befektetők markát
Csökkenő forgalom mellett mérsékelten emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 107,32 ponton zárt, 0,29 százalékkal, 352,48 ponttal magasabban, mint az előző héten.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte: három részvény is bekerül a BUX index április 1-től érvényes új indexkosarába: az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus. Kiesik ugyanakkor az indexkosárból a CIG Pannónia és figyelmeztetést kapott a Zwack. Az újonnan bekerülők közül az MBH Bank 3,18 százalékos, a PannErgy 0,20 százalékos, a Shopper Park Plus 0,69 százalékos súlyt kap.
A hét eseményei közül kiemelték, hogy a Mol igazgatósága összesen 300 forintos osztalékot javasol részvényenként. Az alaposztalék mértéke 180 forint, a rendkívüli osztalék mértéke 120 forint lenne, a közgyűlést április 10-én tartják majd.
Az összefoglalóban kitértek a Waberer’s jelentésére. A vállalat a negyedik negyedévben 213,4 millió eurós, míg a teljes évben 816,2 millió eurós konszolidált árbevételt ért el, ami 16,4, illetve 7,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalatcsoport éves EBIT (üzemi) eredménye 28,8 százalékkal 58 millió euróra ugrott, az adózott eredmény pedig 101 százalékos bővüléssel megduplázódott, elérve a 43,6 millió eurót. A logisztikai szegmens éves árbevétele a kedvezőtlen piaci környezet és a nemzetközi flotta csökkentése miatt 3,3 százalékkal esett vissza, de a 20,4 millió eurós EBIT révén az eredményessége stabil maradt.
A biztosítási üzletág teljesítménye kiemelkedően alakult, árbevétele 161 millió euróra, EBIT-je pedig 37,6 millió euróra nőtt a Magyar Posta Biztosítók év végi akvizíciójának eredményeképpen. A sikeres pénzügyi év eredményeire alapozva a társaság igazgatósága részvényenként 140 forintos osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek - jelezte az Equilor.
A héten a vezető részvények közül a Mol teljesített a legjobban, a részvény árfolyama 1,82 százalékkal 3916 forintra emelkedett, heti forgalma meghaladta a 23,3 milliárd forintot.
Az OTP 1,24 százalékkal emelkedve 35 950 forintra erősödött a héten, 61,9 milliárd forintot meghaladó összforgalom mellett.
A Richter múlt péntekhez képest 1,18 százalékkal esett, árfolyama 11 740 forintra csökkent, heti forgalma több mint 11,6 milliárd forint volt.
A Magyar Telekom 1,95 százalékkal gyengülve 2010 forinton állt meg, 8 milliárd forintos heti forgalomban.
