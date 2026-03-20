2026. március 20. péntek Klaudia
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sűrű füst távozik egy erőmű kéményéből a svájci Zürichben.
Gazdaság

Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

Pénzcentrum
2026. március 20. 15:44

A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben. A folyamat rávilágít, hogy a válság hatására a döntéshozók az ellátásbiztonságot és az alacsonyabb költségeket választják a kibocsátáscsökkentés helyett.

A Bloomberg beszámolója szerint az iráni konfliktus nyomán elszálló gázárak arra késztették az európai országokat, elsősorban Németországot, hogy növeljék a szénerőművek termelését. Ez a fordulat annak ellenére következett be, hogy az általános áramkereslet mérséklődik. Emellett a tavasz beköszöntével a napenergia is egyre nagyobb szerepet kap az ellátásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hangsúlyeltolódás a számokban is megmutatkozik. Márciusban a német szénerőművek részaránya az áramtermelésben két százalékponttal nőtt februárhoz képest, miközben a gázerőművek teljesítménye több mint harmadával zuhant.

Kapcsolódó cikkeink:

A visszaesés oka tisztán gazdasági, ugyanis a megawattóránkénti 60 eurós gázár mellett egyre kevésbé kifizetődő a termelés. A UBS elemzői szerint jelenleg mintegy harminc százalékkal drágább földgázból áramot előállítani, mint szénből. A jelentős költségkülönbség miatt az Európai Unióban már a korábban leállított szénerőművek újraindítása is felmerült.

Mindez élesen rávilágít az európai energiarendszer sebezhetőségére. A kontinens ugyanis túlságosan támaszkodik a földgázra, mint a zöld átmenet és a megújuló energiaforrások felé vezető út átmeneti energiahordozójára.

A jelenlegi gyakorlat egyértelművé teszi a döntéshozók prioritásait. A feszültségek és az áremelkedések első jelére a kormányok hajlandóak feláldozni a klímavédelmi törekvéseket az olcsóbb és stabilabb energiaellátás oltárán.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #európa #napenergia #gazdaság #eu #klímaváltozás #földgáz #megújuló energia #energiaválság #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:14
16:01
15:44
15:32
PC BLOGGER & PODCASTER
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatos kamat
olyan kamatszámítás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez és a következő időszakban már ez után is számítanak kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
