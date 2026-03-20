Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa

A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben. A folyamat rávilágít, hogy a válság hatására a döntéshozók az ellátásbiztonságot és az alacsonyabb költségeket választják a kibocsátáscsökkentés helyett.

A Bloomberg beszámolója szerint az iráni konfliktus nyomán elszálló gázárak arra késztették az európai országokat, elsősorban Németországot, hogy növeljék a szénerőművek termelését. Ez a fordulat annak ellenére következett be, hogy az általános áramkereslet mérséklődik. Emellett a tavasz beköszöntével a napenergia is egyre nagyobb szerepet kap az ellátásban.

A hangsúlyeltolódás a számokban is megmutatkozik. Márciusban a német szénerőművek részaránya az áramtermelésben két százalékponttal nőtt februárhoz képest, miközben a gázerőművek teljesítménye több mint harmadával zuhant.

A visszaesés oka tisztán gazdasági, ugyanis a megawattóránkénti 60 eurós gázár mellett egyre kevésbé kifizetődő a termelés. A UBS elemzői szerint jelenleg mintegy harminc százalékkal drágább földgázból áramot előállítani, mint szénből. A jelentős költségkülönbség miatt az Európai Unióban már a korábban leállított szénerőművek újraindítása is felmerült.

Mindez élesen rávilágít az európai energiarendszer sebezhetőségére. A kontinens ugyanis túlságosan támaszkodik a földgázra, mint a zöld átmenet és a megújuló energiaforrások felé vezető út átmeneti energiahordozójára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenlegi gyakorlat egyértelművé teszi a döntéshozók prioritásait. A feszültségek és az áremelkedések első jelére a kormányok hajlandóak feláldozni a klímavédelmi törekvéseket az olcsóbb és stabilabb energiaellátás oltárán.