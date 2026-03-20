A program egyik központi eleme a fúziós energia fejlesztése, amelyet hosszú távon az egyik legígéretesebb tiszta energiaforrásként tartanak számon.
Komoly változást hozhat a háború miatti gázáremelkedés: erre rámehet egész Európa
A megugró gázárak miatt Európa a klímavédelmi célokat háttérbe szorítva ismét a jóval környezetszennyezőbb szénre támaszkodik az áramtermelésben. A folyamat rávilágít, hogy a válság hatására a döntéshozók az ellátásbiztonságot és az alacsonyabb költségeket választják a kibocsátáscsökkentés helyett.
A Bloomberg beszámolója szerint az iráni konfliktus nyomán elszálló gázárak arra késztették az európai országokat, elsősorban Németországot, hogy növeljék a szénerőművek termelését. Ez a fordulat annak ellenére következett be, hogy az általános áramkereslet mérséklődik. Emellett a tavasz beköszöntével a napenergia is egyre nagyobb szerepet kap az ellátásban.
A hangsúlyeltolódás a számokban is megmutatkozik. Márciusban a német szénerőművek részaránya az áramtermelésben két százalékponttal nőtt februárhoz képest, miközben a gázerőművek teljesítménye több mint harmadával zuhant.
A visszaesés oka tisztán gazdasági, ugyanis a megawattóránkénti 60 eurós gázár mellett egyre kevésbé kifizetődő a termelés. A UBS elemzői szerint jelenleg mintegy harminc százalékkal drágább földgázból áramot előállítani, mint szénből. A jelentős költségkülönbség miatt az Európai Unióban már a korábban leállított szénerőművek újraindítása is felmerült.
Mindez élesen rávilágít az európai energiarendszer sebezhetőségére. A kontinens ugyanis túlságosan támaszkodik a földgázra, mint a zöld átmenet és a megújuló energiaforrások felé vezető út átmeneti energiahordozójára.
A jelenlegi gyakorlat egyértelművé teszi a döntéshozók prioritásait. A feszültségek és az áremelkedések első jelére a kormányok hajlandóak feláldozni a klímavédelmi törekvéseket az olcsóbb és stabilabb energiaellátás oltárán.
