Minden készen áll az olimpiára a fővárosban: innen már tényleg nincs visszaút, jöhet a pályázat

A berlini szenátus egyhangúlag jóváhagyta a német főváros olimpiai pályázati tervét. A koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza. A projekt legfőbb vonzereje a szinte maradéktalanul rendelkezésre álló infrastruktúra, így a szervezők kifejezetten nyereséges eseménnyel számolnak.
Kai Wegner berlini főpolgármester és Iris Spranger tartományi belügyminiszter koncepciója arra épít, hogy a berlini olimpiához szükséges létesítmények 97 százaléka már megépült a német fővárosban. Ennek köszönhetően a rendezés költségei ötmilliárd euró alatt maradnának. A bevételek ugyanakkor elérhetik az 5,25 milliárd eurót is. A számítások szerint várható 400-500 millió eurós nyereséget a város az iskoláira és a tömegsport fejlesztésére fordítaná.
A főpolgármester meggyőződése szerint a játékok megrendezése messze túlmutatna a sporton. A projekt komoly gazdasági lendületet adna a fővárosnak. Egyúttal megmutatná a világnak, hogy Németország modern és megbízható házigazda.
Berlinnek azonban először a hazai mezőnyben kell helytállnia. Észak-Rajna-Vesztfália, Hamburg, valamint a helyi lakosság támogatását élvező München is a hivatalos német jelölt pozíciójára pályázik. Arról idén ősszel dönt a Német Olimpiai Bizottság, hogy végül melyik város indulhat harcba a rendezési jogért.
A 2036-os olimpia helyszínét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2027 és 2029 között jelöli ki. A rendezés iránt már most hatalmas a nemzetközi érdeklődés. A lehetséges pályázók listáján Németország mellett számos ország, többek között India, Kanada, Egyiptom és Dél-Afrika is szerepel. Emellett olyan nagyvárosok is fontolgatják a kandidálást, mint Isztambul, Doha és Budapest.
