Germany, Berlin, Reichstag, the Parliament Building and national flag
Sport

Minden készen áll az olimpiára a fővárosban: innen már tényleg nincs visszaút, jöhet a pályázat

Pénzcentrum
2026. május 5. 19:42

A berlini szenátus egyhangúlag jóváhagyta a német főváros olimpiai pályázati tervét. A koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza. A projekt legfőbb vonzereje a szinte maradéktalanul rendelkezésre álló infrastruktúra, így a szervezők kifejezetten nyereséges eseménnyel számolnak.

Kai Wegner berlini főpolgármester és Iris Spranger tartományi belügyminiszter koncepciója arra épít, hogy a berlini olimpiához szükséges létesítmények 97 százaléka már megépült a német fővárosban. Ennek köszönhetően a rendezés költségei ötmilliárd euró alatt maradnának. A bevételek ugyanakkor elérhetik az 5,25 milliárd eurót is. A számítások szerint várható 400-500 millió eurós nyereséget a város az iskoláira és a tömegsport fejlesztésére fordítaná.

A főpolgármester meggyőződése szerint a játékok megrendezése messze túlmutatna a sporton. A projekt komoly gazdasági lendületet adna a fővárosnak. Egyúttal megmutatná a világnak, hogy Németország modern és megbízható házigazda.

Berlinnek azonban először a hazai mezőnyben kell helytállnia. Észak-Rajna-Vesztfália, Hamburg, valamint a helyi lakosság támogatását élvező München is a hivatalos német jelölt pozíciójára pályázik. Arról idén ősszel dönt a Német Olimpiai Bizottság, hogy végül melyik város indulhat harcba a rendezési jogért.

A 2036-os olimpia helyszínét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2027 és 2029 között jelöli ki. A rendezés iránt már most hatalmas a nemzetközi érdeklődés. A lehetséges pályázók listáján Németország mellett számos ország, többek között India, Kanada, Egyiptom és Dél-Afrika is szerepel. Emellett olyan nagyvárosok is fontolgatják a kandidálást, mint Isztambul, Doha és Budapest.

Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

Pénzcentrum  |  2026. május 5. 19:02
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 18:36
Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk
Agrárszektor  |  2026. május 5. 19:28
Súlyos árat fizetünk azért, ami itthon történt: erre nem sokan számítottak
