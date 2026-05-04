A tevékenység mostantól szigorú hatósági engedélyhez, legalább 150 millió forintos jegyzett tőkéhez és fizikai üzlethelyiséghez kötött.
Fura napot zárt a magyar tőzsde: egyetlen vezető papír rontotta el a befektetők örömét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 201,87 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 133 586,12 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: kedvező nemzetközi hangulatban a budapesti tőzsde oldalazott, nem volt jelentős elmozdulás.
A vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett, a forgalom az elmúlt időszakban megszokottnál alacsonyabb volt. Kitért arra, hogy a Goldman Sachs 52 700 forintról 53 100 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is vétel.
- A Mol 36 forinttal, 0,87 százalékkal 4172 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,07 százalékkal 41 630 forintra nőtt, forgalmuk 11,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,57 százalékkal 2470 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 350 forinttal, 2,68 százalékkal 12 720 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9159,57 ponton zárt hétfőn, ez 25,58 pontos, 0,28 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?
A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.
Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok
Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.
Kiderült a szomorú igazság a magyar gazdaságról: hiába az új remény, ha üres a kassza - ez nagyon kemény menet lesz
Nem biztos, hogy egy csapásra erős gazdasági növekedés érhető el Magyarországon, sőt, valószínűbb hogy ez majd inkább 2027-2028-ra következik be.
Fű alatt már javában készülnek a történelmi magyar pénzcserére: ezen múlik, mikor dobjuk el végleg a forintot
A 2026-os kormányváltás után reális esély nyílhat az euró hazai bevezetésére. Ennek céldátuma 2031 vagy 2032 lehet.
2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg egyetlen hónap alatt 3,9 százalékos emelkedést mutattak.
A forint mindhárom főbb devizával szemben gyengült, de nem áll jobban az euró sem.
Ezek voltak a 18. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Amit az öröklésről és a hagyatéki terhekről 2026-ban tudni kell: kinek jár kötelesrész, hogyan alakul a törvényes sorrend, és mikor kell 9 vagy 18 százalékos...
A nézeteltérés hátterében az áll, hogy május 9-én délelőtt alakul meg az új Országgyűlés, délután pedig Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt.
A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
A Tisza-kormány 2030-ra kitűzött euróbevezetési célja a magyar gazdaság teljes pénzügyi újraszervezését vetíti előre
Külföldi vagyonmentés: elzártak egy fontos útvonalat, de így is patakokban folyhat ki a pénz Magyarországról
Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat.
Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek.
Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen
A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n