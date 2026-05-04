Fura napot zárt a magyar tőzsde: egyetlen vezető papír rontotta el a befektetők örömét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 201,87 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 133 586,12 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: kedvező nemzetközi hangulatban a budapesti tőzsde oldalazott, nem volt jelentős elmozdulás.

A vezető részvényekkel kapcsolatos hír nem érkezett, a forgalom az elmúlt időszakban megszokottnál alacsonyabb volt. Kitért arra, hogy a Goldman Sachs 52 700 forintról 53 100 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is vétel.

A Mol 36 forinttal, 0,87 százalékkal 4172 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,07 százalékkal 41 630 forintra nőtt, forgalmuk 11,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,57 százalékkal 2470 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 350 forinttal, 2,68 százalékkal 12 720 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9159,57 ponton zárt hétfőn, ez 25,58 pontos, 0,28 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.