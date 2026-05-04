Keményen odalép a magyar jegybank: aki ezt eltitkolja, azonnal búcsút inthet a kriptózásnak

Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak. A 2026. október 1-jétől alkalmazandó új elvárások célja egyértelmű. A felhasználóknak már a befektetés előtt tiszta képet kell kapniuk a kriptoeszközökhöz kapcsolódó kockázatokról, az adatkezelésről és a tranzakciók pontos feltételeiről.

A jegybank friss ajánlása szerint a cégeknek már a tanácsadás és a tényleges befektetés előtt fel kell mérniük az ügyfelek kockázatviselési hajlandóságát. Ezt az értékelést kétévente felül is kell vizsgálniuk. A felmérés során feltett kérdéseket közérthetően kell megfogalmazni. Világosan el kell magyarázni az adatkezelés célját is, amely kiterjed az ügyfél anyagi helyzetére, életkorára és digitális jártasságára. Szigorú kikötés, hogy hiányos adatszolgáltatás esetén a cégek egyáltalán nem nyújthatnak kriptoeszköz-szolgáltatást, és terméket sem ajánlhatnak a felhasználónak.

A szolgáltatóknak egyértelműen tisztázniuk kell a felelősségüket a termékajánlások során. Alaposan meg kell vizsgálniuk a kínált vagy a portfólióban kezelt eszközöket. Az alternatív termékek esetében mérlegelniük kell azok költségeit és bonyolultságát is. Ha a tanácsadást automatizált rendszer, úgynevezett robottanácsadó végzi, a cégnek pontosan jeleznie kell ezt. Azt is egyértelművé kell tenniük, hogy a folyamatban mekkora szerepe van az emberi beavatkozásnak.

A kriptoeszköz-transzferek során a piaci szereplők kötelesek előzetes, elektronikus tájékoztatást nyújtani az ügyfeleknek. Ebben ki kell térni a szolgáltatás legfontosabb jellemzőire és a felmerülő költségekre. Emellett azt is részletezni kell, hogy az ügyfél eszközeinek milyen minimális informatikai feltételeknek kell megfelelniük.

A biztonságra is kiemelt hangsúlyt fektet a jegybank. Elvárják, hogy a felhasználók részletes és pontos tájékoztatást kapjanak a kiberkockázatokról és a csalások elleni védekezésről. Továbbá egyértelműsíteni kell a jogosulatlan vagy hibás tranzakciók bejelentési határidejét, illetve a szolgáltatói felelősség határait is.