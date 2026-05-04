Megszólalt a GIRO a banki átutalások akadozásáról, ez várható a továbbiakban

Átmeneti szolgáltatáslassulás volt a GIRO Zrt. által üzemeltetett IG2-es elszámolási platformon hétfőn. A probléma főként a 20 millió forint feletti egyedi és csoportos bankközi átutalásokat érintette. A történtekkel kapcsolatban a GIRO közleményt adott ki.

A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható hétfőn, jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerben, a bankok közötti elszámolásoknál, tudatta a GIRO Zrt. a honlapján hétfőn délután.

Hozzátették, hogy a lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerüket tájékoztatták.

EZ IS ÉRDEKELHET Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.

A GIRO tájékoztatója szerint az ügyfeleik folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél hétfőn reggel 7 és 14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot.

"A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük. Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette" - írták, hozzátéve, hogy a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.