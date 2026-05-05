Csúnya meglepetés a devizapiacon: így indította a kedd reggelt a forint árfolyama

Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.

Az euró árfolyama röviddel 7 óra előtt 365,17 forintra emelkedett a hétfő esti 364,44 forintról. A dollár is erősödött, jegyzése 311,56 forintról 312,73 forintra nőtt. A svájci frank árfolyama szintén feljebb került, 397,75 forintról 398,74 forintra.

Közben az euró a dollárral szemben gyengült. Az árfolyam 1,1700-ról 1,1683 dollárra csökkent.