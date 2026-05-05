A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Befejezte a legendás úszóedző: Hosszú Katinka is a tanítványa volt, negyven év után nyugdíjba megy
Dave Salo több mint negyven évig foglalkozott úszók felkészítésével, tanítványa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar szupersztár is.
Több mint négy évtized után befejezte edzői pályafutását Dave Salo. A 67 éves amerikai szakember karrierje során számos világklasszis úszót, köztük Hosszú Katinkát is a csúcsra segítette.
A tréner három olimpián is tagja volt az amerikai válogatott szakmai stábjának. Kiemelkedő tanítványai közé tartozott a magyar származású Rebecca Soni, aki 2008-ban Pekingben, majd 2012-ben Londonban is megnyerte a 200 méteres mellúszást. Szintén az ő irányításával ért el történelmi sikereket a tunéziai Oszáma el-Mellúli, aki medencében és nyíltvízi úszásban egyaránt olimpiai aranyérmet ünnepelhetett.
A magyar szurkolók számára Salo neve leginkább Hosszú Katinka miatt lehet ismerős. Az amerikai szakember 2008 és 2012 között irányította a magyar úszónő felkészülését. A későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis az ő vezetésével szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét 2009-ben Rómában.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene
Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát.
Miközben a pilóták az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak.
Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.
A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban.
87 éves korában elhunyt John Sterling, a New York Yankees legendás rádiókommentátora. A baseballvilág az ikonikus hang elvesztését gyászolja
Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány
Több másodosztályú klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást a tulajdonosváltását követően.
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra.
Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája
Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.
Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe
A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on.
Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között.
A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál.
Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba a mai fociműsorban.
Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n