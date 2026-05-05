
Úszómedence rajtvonal
Befejezte a legendás úszóedző: Hosszú Katinka is a tanítványa volt, negyven év után nyugdíjba megy

2026. május 5. 20:43

Dave Salo több mint negyven évig foglalkozott úszók felkészítésével, tanítványa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar szupersztár is.

Több mint négy évtized után befejezte edzői pályafutását Dave Salo. A 67 éves amerikai szakember karrierje során számos világklasszis úszót, köztük Hosszú Katinkát is a csúcsra segítette.

A tréner három olimpián is tagja volt az amerikai válogatott szakmai stábjának. Kiemelkedő tanítványai közé tartozott a magyar származású Rebecca Soni, aki 2008-ban Pekingben, majd 2012-ben Londonban is megnyerte a 200 méteres mellúszást. Szintén az ő irányításával ért el történelmi sikereket a tunéziai Oszáma el-Mellúli, aki medencében és nyíltvízi úszásban egyaránt olimpiai aranyérmet ünnepelhetett.

A magyar szurkolók számára Salo neve leginkább Hosszú Katinka miatt lehet ismerős. Az amerikai szakember 2008 és 2012 között irányította a magyar úszónő felkészülését. A későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis az ő vezetésével szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét 2009-ben Rómában.
