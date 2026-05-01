2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hollywood-i film készül Örkény István kultikus művéből: a Harry Potter sztárja is ott van a szereplőgárdában
Szórakozás

Pénzcentrum
2026. május 1. 16:15

Hollywoodi film készül Örkény István Tóték című klasszikusából. A Bad Major címmel érkező adaptációt Peter Fellows rendezi. A főbb szerepekben olyan ismert színészeket láthatunk majd, mint Josh Gad, Jason Isaacs és Ruth Negga.

A Deadline információi szerint ezzel a produkcióval debütál nagyjátékfilmes rendezőként Peter Fellows. A szakember korábban olyan sikeres alkotásokon dolgozott, mint a Veep és az Avenue 5 című HBO-sorozatok. Emellett részt vett a Sztálin halála és a David Copperfield rendkívüli élete című filmek elkészítésében is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendező elmondása szerint Örkény mesterművének feldolgozása egyszerre lesz humoros és szívszorító. Az adaptáció új megvilágításba helyezi a lélektani hadviselést, a családi dinamikákat és a kulturális beidegződéseket. A film egyúttal bemutatja, hogy kétségbeesésében milyen abszurd végletekig képes elmenni az ember a szerettei védelme érdekében.

Örkény István eredetileg filmforgatókönyvnek szánta a történetet. Ebből végül 1966-ban kisregény, majd egy évvel később nemzetközi sikert arató színpadi dráma született. A hazai közönség számára a mű legismertebb mozgóképes változata Fábri Zoltán 1969-ben bemutatott, Isten hozta, őrnagy úr! című filmje.
Címlapkép: Getty Images
#film #színész #kultúra #szórakozás #művészet #színésznő #színház #hbo #filmek #filmipar #irodalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Erőss Anna

1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

Elhunyt Sebő Ferenc

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző és népzenekutató.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
16:15
16:05
15:30
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
Akcepthitel: A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!