Hollywood-i film készül Örkény István kultikus művéből: a Harry Potter sztárja is ott van a szereplőgárdában
Hollywoodi film készül Örkény István Tóték című klasszikusából. A Bad Major címmel érkező adaptációt Peter Fellows rendezi. A főbb szerepekben olyan ismert színészeket láthatunk majd, mint Josh Gad, Jason Isaacs és Ruth Negga.
A Deadline információi szerint ezzel a produkcióval debütál nagyjátékfilmes rendezőként Peter Fellows. A szakember korábban olyan sikeres alkotásokon dolgozott, mint a Veep és az Avenue 5 című HBO-sorozatok. Emellett részt vett a Sztálin halála és a David Copperfield rendkívüli élete című filmek elkészítésében is.
A rendező elmondása szerint Örkény mesterművének feldolgozása egyszerre lesz humoros és szívszorító. Az adaptáció új megvilágításba helyezi a lélektani hadviselést, a családi dinamikákat és a kulturális beidegződéseket. A film egyúttal bemutatja, hogy kétségbeesésében milyen abszurd végletekig képes elmenni az ember a szerettei védelme érdekében.
Örkény István eredetileg filmforgatókönyvnek szánta a történetet. Ebből végül 1966-ban kisregény, majd egy évvel később nemzetközi sikert arató színpadi dráma született. A hazai közönség számára a mű legismertebb mozgóképes változata Fábri Zoltán 1969-ben bemutatott, Isten hozta, őrnagy úr! című filmje.
