Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Újra bedobta az energia-kártyát Putyin: kemény üzenetet küldött Európának az orosz elnök
Moszkva kész folytatni az együttműködést európai energiavásárlóival, ha azok hosszú távú, politikamentes szerződéseket ajánlanak, ugyanakkor Vlagyimir Putyin az uniós tilalmak életbe lépése előtt megelőző gázszállítási leállítást is kilátásba helyezte.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy Moszkva továbbra is kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal, amennyiben azok hosszú távú, kiszámítható és a politikai nyomástól mentes megállapodásokat kínálnak. Ugyanakkor az orosz vezetés azt is fontolóra vette, hogy még az uniós tilalmak életbe lépése előtt megelőző jelleggel leállítja az Európába irányuló gázszállításokat - írja a Reuters.
Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország eddig megbízható energiaszállítónak bizonyult, és továbbra is teljesíti kötelezettségeit a bevált partnerek felé – itt külön kiemelte Szlovákiát és Magyarországot. Putyin ugyanakkor világossá tette: az európai félnek kell először egyértelműen jeleznie, hogy stabil, kiszámítható, a politikai beavatkozástól mentes kereskedelmi kapcsolatra törekszik.
Putyin úgy fogalmazott: "Ha az európai vállalatok úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszú távú, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, szívesen szállítunk nekik is" – hozzátéve, hogy ehhez konkrét, egyértelmű jelzésekre van szükség az európai partnerek részéről.
Ezzel párhuzamosan az elnök azt is kilátásba helyezte, hogy Oroszország akár megelőző lépésként is felfüggesztheti az Európába irányuló gázszállításokat. Ennek hátterében az áll, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövid távú szerződések keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított földgázra, június 17-től pedig a vezetékes gázra vonatkozóan. Putyin szerint a kormány és az energetikai vállalatok már mérlegelik a szállítások azonnali leállítását, hogy ne "demonstratív módon csapják be előttük az ajtót".
A nyugati országok az elmúlt négy évben jelentősen csökkentették függőségüket az orosz energiahordozóktól, válaszul Moszkva ukrajnai háborújára és az azt követő szankciókra. Az európai piac elvesztése megfosztotta Oroszországot legjövedelmezőbb ügyfeleitől, és arra kényszerítette, hogy olajat és gázt jelentős árengedménnyel értékesítsen ázsiai vevőknek. Putyin a múlt héten maga is elismerte, hogy Moszkva bizonyos szempontból akár jobban is járhat az ázsiai irányú értékesítéssel.
Az orosz elnök a globális energiapiaci helyzetet elemezve arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus felborítja a kereslet és a kínálat egyensúlyát, ami új, tartós árszint kialakulásához vezethet. Szerinte a Hormuzi-szoroshoz kötött olajkitermelés akár már a következő hónapban teljesen leállhat, ami tovább fokozná a versenyt a rendelkezésre álló energiaforrásokért. Putyin felszólította az orosz energetikai vállalatokat, hogy használják ki a kialakult helyzetet – többek között adósságterheik csökkentésére –, és erősítsék jelenlétüket az újonnan megnyíló piacokon.
