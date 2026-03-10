A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Az olaj ára jelentősen esett kedden, miután az előző napon több mint hároméves csúcsra emelkedett. A piacokat megnyugtatta, hogy Donald Trump szerint hamarosan véget érhet a Közel-Keleten zajló konfliktus, ami mérsékelte a globális olajellátás tartós zavaraitól való félelmeket - tudósított a Reuters. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett. A piacok hangulatát jelentősen befolyásolta, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt mondta: szerinte hamarosan véget érhet a Közel-Keleten zajló háború, ami mérsékelte a globális olajellátás tartós zavaraitól való félelmeket.
A Brent crude oil határidős jegyzése 4,17 dollárral, azaz 4,2 százalékkal csökkent, hordónként 94,79 dollárra 03:45 GMT-kor. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 3,81 dollárral, 4 százalékkal esett, így 90,96 dollárra süllyedt hordónként. A nap folyamán mindkét jegyzés akár 11 százalékos mínuszban is járt, mielőtt részben ledolgozta veszteségeit.
Az olaj ára hétfőn még hordónként 100 dollár fölé emelkedett – ez volt a legmagasabb szint 2022 közepe óta. Az árrobbanást részben a Saudi Arabia és más termelők kitermeléscsökkentése, valamint az Egyesült Államok és Israel részvételével zajló, Iran elleni konfliktus eszkalációja okozta, amely komoly zavarokat vetített előre a globális olajellátásban.
Az árak később mérséklődtek, miután az orosz elnök, Vladimir Putin telefonon egyeztetett Trumppal, és – a Kreml egyik tanácsadója szerint – olyan javaslatokat osztott meg, amelyek gyors rendezést céloznak az iráni háború ügyében. Ez csökkentette a hosszabb távú ellátási fennakadásokkal kapcsolatos aggodalmakat.
Trump egy hétfői televíziós interjúban azt mondta, hogy a háború „nagyon közel áll a befejezéshez”, és az Egyesült Államok „jóval előrébb tart”, mint az általa korábban becsült négy-öt hetes időkeret.
Szakértők szerint a piacok most túlreagálják az eseményeket. Suvro Sarkar, a DBS Bank energiapiaci csapatának vezetője úgy fogalmazott: Trump kijelentései egy rövid ideig tartó háborúról megnyugtatták a befektetőket, ám miközben hétfőn felfelé volt túlzott a reakció, most lefelé is túlzó lehet az ármozgás. Szerinte a piac jelenlegi szinteken alábecsüli a Brent kockázatait.
Hozzátette: a közel-keleti referenciafajták, például a Murban és a Dubai olaj ára továbbra is jóval 100 dollár felett van hordónként, ami arra utal, hogy a valós piaci helyzetben érdemi változás egyelőre nem történt.
Közben az iráni elit katonai szervezet, az Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) jelezte: ők fogják „meghatározni a háború végét”, és Teherán nem engedi, hogy „egyetlen liter olaj” is elhagyja a térséget, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.
Az árakat az is nyomás alatt tartja, hogy Trump mérlegeli az orosz olajjal szembeni szankciók enyhítését, valamint stratégiai tartalékok felszabadítását is – mindezt a globális olajárak emelkedésének fékezése érdekében.
Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova elemzője szerint a piacok számára több jel is ugyanabba az irányba mutat: a kereskedők azt érzékelik, hogy az olajellátás valamilyen formában továbbra is eljut majd a piacra. Amint világossá vált, hogy a szállítási útvonalak fennmaradhatnak, a hétfői pánik miatti árprémium gyorsan eltűnt, és az olaj ára visszahúzódott.
A Group of Seven (G7) országai hétfőn közölték: készek „szükséges intézkedéseket” hozni a megugró olajárak kezelésére, ugyanakkor egyelőre nem kötelezték el magukat stratégiai készletek felszabadítása mellett.
