2026. március 10. kedd Ildikó
9 °C Budapest
Üzemanyagszivattyúk egy Shell benzinkúton az M7-es autópálya mentén
Gazdaság

Újabb üzemanyagár intézkedést vezetett be a kormány éjszaka: itt vannak a részletek!

Pénzcentrum
2026. március 10. 07:05

A kormány az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetése mellett a benzin és a dízel jövedéki adóját is az uniós minimumszintre csökkenti, valamint megtiltja a nyersolaj, a 95-ös benzin és a dízel exportját – jelentette be Nagy Márton hétfőn este a Facebookon.

A kormány hétfő éjféltől védett üzemanyagárakat vezet be az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt megugró nemzetközi olajárak hatásainak enyhítésére – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Az intézkedés értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a dízel pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet a kutakon. A kedvezményes ár kizárólag magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.

A kormány emellett csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját is: a benzin esetében literenként 19,25 forinttal, 139,55 forintra, a gázolajnál pedig 20,48 forinttal, 128,28 forintra, ami az uniós minimumszintnek felel meg.

Az ellátásbiztonság érdekében felszabadítják a 45 napos állami stratégiai készlet egy részét, továbbá megtiltják a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját. A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #benzin #üzemanyag #gázolaj #gazdaság #export #jövedéki adó #eu #olajár #üzemanyagár #nagy márton

