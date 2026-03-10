Újabb üzemanyagár intézkedést vezetett be a kormány éjszaka: itt vannak a részletek!

A kormány az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetése mellett a benzin és a dízel jövedéki adóját is az uniós minimumszintre csökkenti, valamint megtiltja a nyersolaj, a 95-ös benzin és a dízel exportját – jelentette be Nagy Márton hétfőn este a Facebookon.

A kormány hétfő éjféltől védett üzemanyagárakat vezet be az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt megugró nemzetközi olajárak hatásainak enyhítésére – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Az intézkedés értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a dízel pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet a kutakon. A kedvezményes ár kizárólag magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.

A kormány emellett csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját is: a benzin esetében literenként 19,25 forinttal, 139,55 forintra, a gázolajnál pedig 20,48 forinttal, 128,28 forintra, ami az uniós minimumszintnek felel meg.

Az ellátásbiztonság érdekében felszabadítják a 45 napos állami stratégiai készlet egy részét, továbbá megtiltják a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját. A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.