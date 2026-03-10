Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Újabb üzemanyagár intézkedést vezetett be a kormány éjszaka: itt vannak a részletek!
A kormány az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetése mellett a benzin és a dízel jövedéki adóját is az uniós minimumszintre csökkenti, valamint megtiltja a nyersolaj, a 95-ös benzin és a dízel exportját – jelentette be Nagy Márton hétfőn este a Facebookon.
A kormány hétfő éjféltől védett üzemanyagárakat vezet be az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt megugró nemzetközi olajárak hatásainak enyhítésére – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.
Az intézkedés értelmében a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintba, a dízel pedig legfeljebb 615 forintba kerülhet a kutakon. A kedvezményes ár kizárólag magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.
A kormány emellett csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját is: a benzin esetében literenként 19,25 forinttal, 139,55 forintra, a gázolajnál pedig 20,48 forinttal, 128,28 forintra, ami az uniós minimumszintnek felel meg.
Az ellátásbiztonság érdekében felszabadítják a 45 napos állami stratégiai készlet egy részét, továbbá megtiltják a nyersolaj, valamint a 95-ös benzin és a dízel exportját. A kormány jelezte, hogy a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben is szigorúan fellép.
Teljes káosz a piacon: brutálisat zuhant az olaj ára, Donald Trump kijelentése áll a hátterében - ezt mondta az amerikai elnök
Csökkent az olaj ára kedden, miután az előző kereskedési napon több mint hároméves csúcsra emelkedett.
Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk
Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
A különleges érmék a tervek szerint december 10-én, a legrangosabb irodalmi elismerés átadásának első évfordulóján jelennek meg.
Orbán Viktor miniszterelnök az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt a legfontosabb hazai gazda- és fuvarozószervezetek vezetőivel egyeztetett.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.
A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés
Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn: nagy a baj.
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
