Kiderült a súlyos igazság Budapest ivóvizéről: tényleg tiszta, biztonsággal fogyasztható?

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán közölte, hogy Budapest ivóvize tiszta és biztonsággal fogyasztható, ugyanakkor szerinte ettől függetlenül még nem mehetünk el szó nélkül a nagyon aggasztó hírek mellett, amelyek szerint mérgező vegyületek kerülnek a Dunába a folyó menti veszélyes anyagokkal dolgozó gyárakból.

A főpolgármester posztjában leírta, hogy a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatói a Telex cikke szerint örökvegyületeket, úgynevezett PFAS-kat – ezek közé tartoznak például különböző növényvédő szerek, gyomirtók és gyógyszerek is – találtak a Duna mellett működő akkumulátorgyár, papírgyár vagy olajfinomító környékén a vízben.

"A botrányos gödi eset után végképp elég abból, hogy szennyező gyárak veszélyeztetik az emberek biztonságát a hatóságok félrenézése, vagy kegyes asszisztenciája mellett. Biztos, hogy ez így nem mehet tovább" – jegyezte meg Karácsony Gergely.

Kiemelte, hogy a budapesti csapvíz megfelel minden hatályos hazai és uniós egészségügyi előírásnak. Hozzátette, hogy a PFAS-vegyületekre vonatkozó, tudományos módszerekkel elvégzett legfrissebb vizsgálatok is azt igazolják, hogy a mért értékek jóval a megengedett határérték alatt maradnak. (A PFAS-vegyületek világszerte kimutathatók, az egészségügyi kockázatot azonban a koncentráció mértéke határozza meg.) Továbbá a népegészségügyi hatóság által validált eredmények is megerősítették a Fővárosi Vízművek saját méréseit: a budapesti víznyerő és szolgáltatási területeken az érintett vegyületek koncentrációja az egészségügyi határérték 30%-a alatt van.

A főpolgármestes kitért arra, hogy Budapest ivóvízellátása döntően a Duna menti, úgynevezett parti szűrésű vízbázisokra épül. A folyó vize a kavicsos-homokos üledékrétegen természetes módon átszűrődve jut el a kutakba. Ez a réteg természetes tisztítórétegként működik, de a Fővárosi Vízművek is rendszeresen és alaposan ellenőriz, több víznyerő területen és fogyasztási ponton is vizsgálják az úgynevezett örökszennyező anyagok jelenlétét. A Fővárosi Vízművek laboratóriuma jelentős műszaki fejlesztésekkel felkészült az uniós előírások szerinti rendszeres mérésekre, így a jövőben is biztosított a folyamatos ellenőrzés.

"A Fővárosi Vízművek ellátási területén az ivóvíz továbbra is egészséges és biztonságosan fogyasztható marad. Ettől még látszik, mekkora kárt okozott, hogy a kormány szisztematikusan gyengítette az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszert, a változás ezen a téren is elkerülhetetlen" – zárta posztját Karácsony Gergely.