Veszélyes vegyületek szennyezik a Dunát a folyó menti gyáraknál: akár az ivóvízbe is bekerülhetnek

Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont legfrissebb vizsgálata aggasztó mennyiségű, "örökvegyületként" ismert PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében. A szennyezés mértéke különösen a folyópartra települt akkumulátorgyárak, papírgyárak és olajfinomítók közelében kiemelkedő. Bár korábban elsősorban a gödi és komáromi üzemek mérgező oldószer-kibocsátása (NMP) állt a fókuszban, az új eredmények szerint a nehezen lebomló szerves fluorvegyületek felhalmozódása is komoly kockázatot jelent. Az ivóvízbázis potenciális veszélyeztetése miatt a szakértők azonnali hatósági lépéseket és technológiai fejlesztéseket sürgetnek.
A magyar kutatók 2024 júliusa és 2025 januárja között végeztek átfogó méréseket a Duna nyolc különböző pontján. A mintavételi helyeket tudatosan úgy jelölték ki, hogy vizsgálni tudják a jelentős ipari létesítmények – így a komáromi akkumulátorgyár, a dunaföldvári papírgyár, a gödi gyár és a százhalombattai finomító – szennyvizét befogadó folyószakaszok környezeti terhelését. Az eredmények egyértelmű mintázatot mutattak: a szennyezőanyagok koncentrációja közvetlenül az ipari kibocsátási pontoknál volt a legmagasabb. A forrástól távolodva a mért értékek 30-40 százalékkal csökkentek, ami erős közvetett bizonyíték a szennyezés ipari eredetére. - írta meg a Telex.
A vizsgálat fókuszában álló per- és polifluorozott alkilvegyületek (PFAS) egy hatalmas vegyületcsaládot alkotnak. Az ipar előszeretettel alkalmazza őket hőállóságuk és kiváló víztaszító képességük miatt. Használják például impregnáláshoz, de az akkumulátorgyártásban az elektrolitok stabilitásának növelésére is elterjedt a technológia. A környezetbe kerülve azonban éppen ez a rendkívüli kémiai stabilitás válik veszélyessé. Ezek az anyagok természetes úton alig bomlanak le, képesek felhalmozódni az élő szervezetekben, és mérgező hatásúak lehetnek.
Különösen aggasztó, hogy a folyómeder üledékében helyenként százszor magasabb koncentrációt mértek, mint magában a vízben. Az üledék így egyfajta raktárként működik, ahonnan árvizek idején a szennyeződés újra mobilizálódhat, hosszan tartó terhelést jelentve a vízi ökoszisztémára. További kockázatot jelent, hogy az akkumulátorgyáraknál domináns, rövidebb szénláncú vegyületek kevésbé kötődnek meg, így könnyebben átjuthatnak a hagyományos szűrőrendszereken.
Záray Gyula emeritus professzor, a kutatás egyik szerzője rámutatott a szabályozás hiányosságaira is. Komoly problémát jelent, hogy egyes hazai gyárak üzleti titokként kezelik a felhasznált adalékanyagokat. Emiatt a hatóságok és a közvélemény gyakran nem tudja, pontosan milyen vegyületek hagyják el az üzem területét. Bár a kutatók által alkalmazott mérési módszer – az összes szerves fluortartalom mérése – költséghatékony és gyors képet ad a terhelésről, a konkrét vegyületek pontos azonosítása rendkívül drága és időigényes lenne.
A szennyezés nem csupán környezetvédelmi, hanem közegészségügyi kérdés is.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
2024 óta most először változott a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács 6,25 százalékra vitte le az értéket.
A nemzetgazdasági miniszter álláspontja szerint a magyar bankrendszer hatékonyságának növeléséhez és a költségek mérsékléséhez kevesebb, ám nagyobb pénzintézetre van szükség.
Babos András, a Portfolio elemzője szerint a mostani lassú teljesítmény mögött nemcsak ciklikus hatások, hanem mély strukturális tényezők is állnak.
Az euróval és a frankkal szemben picit erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült a forint a reggeli nyitáskor.
Az elmúlt években a hazai kiskereskedelmet elég nagy infláció sújtotta...
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1308,54 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 127 042,45 ponton zárt hétfőn.
A Wall Street határidős indexei és a dollár egyaránt gyengültek hétfőn, miután Donald Trump új, 15 százalékos vámot jelentett be.
A beruházások teljesítménye 1,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.
A közelmúltban több európai országban is aktív beszédtémává vált az euró bevezetése.
Közel másfél év szünet után minden jel arra mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden megkezdi a kamatcsökkentési ciklust.
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
