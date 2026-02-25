2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Duna homokhátakkal a Vucedol régészeti lelőhely mellett a nagy szárazság idején, Vukovar - Horvátország (Rijeka Dunav sa pješčanim sprudovima uz arheološki lokalitet Vučedol - Hrvatska)
Gazdaság

Veszélyes vegyületek szennyezik a Dunát a folyó menti gyáraknál: akár az ivóvízbe is bekerülhetnek

Pénzcentrum
2026. február 25. 09:22

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont legfrissebb vizsgálata aggasztó mennyiségű, "örökvegyületként" ismert PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében. A szennyezés mértéke különösen a folyópartra települt akkumulátorgyárak, papírgyárak és olajfinomítók közelében kiemelkedő. Bár korábban elsősorban a gödi és komáromi üzemek mérgező oldószer-kibocsátása (NMP) állt a fókuszban, az új eredmények szerint a nehezen lebomló szerves fluorvegyületek felhalmozódása is komoly kockázatot jelent. Az ivóvízbázis potenciális veszélyeztetése miatt a szakértők azonnali hatósági lépéseket és technológiai fejlesztéseket sürgetnek.

A magyar kutatók 2024 júliusa és 2025 januárja között végeztek átfogó méréseket a Duna nyolc különböző pontján. A mintavételi helyeket tudatosan úgy jelölték ki, hogy vizsgálni tudják a jelentős ipari létesítmények – így a komáromi akkumulátorgyár, a dunaföldvári papírgyár, a gödi gyár és a százhalombattai finomító – szennyvizét befogadó folyószakaszok környezeti terhelését. Az eredmények egyértelmű mintázatot mutattak: a szennyezőanyagok koncentrációja közvetlenül az ipari kibocsátási pontoknál volt a legmagasabb. A forrástól távolodva a mért értékek 30-40 százalékkal csökkentek, ami erős közvetett bizonyíték a szennyezés ipari eredetére. - írta meg a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat fókuszában álló per- és polifluorozott alkilvegyületek (PFAS) egy hatalmas vegyületcsaládot alkotnak. Az ipar előszeretettel alkalmazza őket hőállóságuk és kiváló víztaszító képességük miatt. Használják például impregnáláshoz, de az akkumulátorgyártásban az elektrolitok stabilitásának növelésére is elterjedt a technológia. A környezetbe kerülve azonban éppen ez a rendkívüli kémiai stabilitás válik veszélyessé. Ezek az anyagok természetes úton alig bomlanak le, képesek felhalmozódni az élő szervezetekben, és mérgező hatásúak lehetnek.

Különösen aggasztó, hogy a folyómeder üledékében helyenként százszor magasabb koncentrációt mértek, mint magában a vízben. Az üledék így egyfajta raktárként működik, ahonnan árvizek idején a szennyeződés újra mobilizálódhat, hosszan tartó terhelést jelentve a vízi ökoszisztémára. További kockázatot jelent, hogy az akkumulátorgyáraknál domináns, rövidebb szénláncú vegyületek kevésbé kötődnek meg, így könnyebben átjuthatnak a hagyományos szűrőrendszereken.

Záray Gyula emeritus professzor, a kutatás egyik szerzője rámutatott a szabályozás hiányosságaira is. Komoly problémát jelent, hogy egyes hazai gyárak üzleti titokként kezelik a felhasznált adalékanyagokat. Emiatt a hatóságok és a közvélemény gyakran nem tudja, pontosan milyen vegyületek hagyják el az üzem területét. Bár a kutatók által alkalmazott mérési módszer – az összes szerves fluortartalom mérése – költséghatékony és gyors képet ad a terhelésről, a konkrét vegyületek pontos azonosítása rendkívül drága és időigényes lenne.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szennyezés nem csupán környezetvédelmi, hanem közegészségügyi kérdés is. 
Címlapkép: Getty Images
#víz #duna #gyár #gazdaság #kutatás #ivóvíz #vízminőség #környezetvédelem #környezetszennyezés #olajfinomító #akkumulátorgyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:29
09:22
09:12
09:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 24. 16:50
Öt nagybank maradhat Magyarországon - Mi fog ebből kisülni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 25. 07:53
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsú...
MEDIA1  |  2026. február 24. 19:12
Egy lépéssel közelebb a BBC News Magyarul indulása
A BBC World Service szóvivője a Media1 megkeresésére megerősítette, hogy magyar és román nyelvű pilo...
MNB Intézet  |  2026. február 24. 13:52
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés...
Bankmonitor  |  2026. február 24. 13:30
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
3
1 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
4
2 hete
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
5
6 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 09:07
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 05:35
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Agrárszektor  |  2026. február 25. 09:01
Fokozódik a hangulat: itt már az utakat is lezárták a tüntető gazdák
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel