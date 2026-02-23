Durva balhé tört ki a magyar válogatottnál: az egyik játékos besokallt, nem akar játszani

A Győri Audi ETO KC magabiztos, 39–28-as győzelmet aratott a Borussia Dortmund ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában, amivel bebiztosította csoportelsőségét. A találkozót követően Fodor Csenge, a győriek balszélsője a válogatott körüli helyzetről is nyilatkozott: kijelentette, hogy amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány, addig nem lép pályára címeres mezben - közölte a Nemzeti Sport.

A BL-csoportkör tizennegyedik fordulójában a győri zöld-fehérek már az első félidőben domináltak, így a szünetre 24–17-es előnnyel vonulhattak. A gólgazdag mérkőzésen a hazaiaknál Bruna de Paula nyolc, Tjaša Stanko hét, Kelly Dulfer pedig hat gólt szerzett. A csapat ezzel sikeresen zárta le a közelmúltbeli nehezebb időszakát, és az A-csoport élén végzett.

A mérkőzés után Fodor Csenge az NSO Tv kamerája előtt értékelte a látottakat, majd a nemzeti csapattal kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. A szélső elmondta: reméli, hogy a jövőben lesz még lehetősége a válogatottban szerepelni.

Ugyanakkor egyértelművé tette álláspontját, miszerint Golovin Vlagyimir irányítása alatt nem vállalja a játékot.

Hozzátette, hogy távolmaradása ellenére természetesen nagyon szurkol válogatottbeli társainak. Az ügy előzménye az, hogy a múlt héten Golovint a sportsajtó arról kérdezte: miért hagyta ki Fodort a válogatott keretből, melynek márciusban elesz a következő összetartása. A kapitány akkor azt mondta: hívták Fodor Csengét, ő azonban jelezte, hogy nem szeretne jönni.

Fodor Csenge erre úgy reagált: azért utasította vissza a meghívást, mert szerinte a szakmai tettek és a szavak között nincsen egység. Kitért arra is, hogy az őszinteséget, a bizalmat nem érzi a válogatottnál.

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA