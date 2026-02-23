A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Durva balhé tört ki a magyar válogatottnál: az egyik játékos besokallt, nem akar játszani
A Győri Audi ETO KC magabiztos, 39–28-as győzelmet aratott a Borussia Dortmund ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában, amivel bebiztosította csoportelsőségét. A találkozót követően Fodor Csenge, a győriek balszélsője a válogatott körüli helyzetről is nyilatkozott: kijelentette, hogy amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány, addig nem lép pályára címeres mezben - közölte a Nemzeti Sport.
A BL-csoportkör tizennegyedik fordulójában a győri zöld-fehérek már az első félidőben domináltak, így a szünetre 24–17-es előnnyel vonulhattak. A gólgazdag mérkőzésen a hazaiaknál Bruna de Paula nyolc, Tjaša Stanko hét, Kelly Dulfer pedig hat gólt szerzett. A csapat ezzel sikeresen zárta le a közelmúltbeli nehezebb időszakát, és az A-csoport élén végzett.
A mérkőzés után Fodor Csenge az NSO Tv kamerája előtt értékelte a látottakat, majd a nemzeti csapattal kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. A szélső elmondta: reméli, hogy a jövőben lesz még lehetősége a válogatottban szerepelni.
Ugyanakkor egyértelművé tette álláspontját, miszerint Golovin Vlagyimir irányítása alatt nem vállalja a játékot.
Hozzátette, hogy távolmaradása ellenére természetesen nagyon szurkol válogatottbeli társainak. Az ügy előzménye az, hogy a múlt héten Golovint a sportsajtó arról kérdezte: miért hagyta ki Fodort a válogatott keretből, melynek márciusban elesz a következő összetartása. A kapitány akkor azt mondta: hívták Fodor Csengét, ő azonban jelezte, hogy nem szeretne jönni.
Fodor Csenge erre úgy reagált: azért utasította vissza a meghívást, mert szerinte a szakmai tettek és a szavak között nincsen egység. Kitért arra is, hogy az őszinteséget, a bizalmat nem érzi a válogatottnál.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
