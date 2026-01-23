A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét.
Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda
A bankkártyás csalások száma Magyarországon négy év alatt hétszeresére nőtt, a kiberbűnözés nemcsak közvetlen veszteségeket okoz, hanem hosszú távon aláássa az ügyfelek bizalmát is, írja a 24.hu.
Soha nem látott fenyegetéshullámmal néz szembe a pénzügyi szektor és az üzleti világ a digitális fizetések és az online bankolás területén. A kiberbűnözők nemcsak exponenciálisan növekvő pénzügyi veszteségeket okoznak, hanem megingatják az ügyfelek bizalmát is, és jelentős többletberuházásokra kényszerítik a vállalkozásokat – állítják a szakértők.
A FICO European Fraud Map adatai szerint Magyarországon a bankkártyás csalások összértéke 2021 és 2024 között 3,3 millió euróról, azaz mintegy 1,2 milliárd forintról 22,4 millió euróra, vagyis körülbelül 8,5 milliárd forintra nőtt. Ez az utolsó vizsgált évben 22 százalékos növekedést jelentett, ami kiemelkedően drasztikus emelkedés.
Az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank 2025-ös közös jelentése szerint a veszteségek legnagyobb része az átutalások és a kártyás fizetések során érte a fogyasztókat, a gazdasági társaságokat és más szervezeteket. Az EU/EGT-ben kibocsátott kártyákkal lebonyolított mintegy 111 milliárd tranzakcióból közel 17 millió bizonyult csalárdnak, ami jól mutatja, hogy a fenyegetés rendszerszintű.
A csalók és az adathalászok nem csupán közvetlen pénzügyi károkat okoznak, hanem hosszú távon aláássák az ügyfelek bizalmát, miközben folyamatosan növelik az intézmények működési költségeit. Egyre több erőforrást kell fordítani a védelmi rendszerek fejlesztésére, a munkatársak képzésére, valamint új jogi és technológiai megoldások, például az erős ügyfél-hitelesítés bevezetésére a károk minimalizálása érdekében.
Ma már széles körben érvényesül a zero liability elve: a kártyabirtokos nem viseli a pénzügyi felelősséget az engedélye nélkül végrehajtott tranzakciókért, ha nem szándékosan követte el a visszaélést, nem járt el súlyosan gondatlanul, és időben jelezte a problémát a bankjának. Emellett a chargeback, vagyis a visszaterhelési eljárás lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos vitassa a tranzakció jogosságát, és visszaigényelje az összeget a bankon keresztül a kereskedőtől.
A MasterCard, a Visa és az MBH már számos intézkedést tett a csalások megelőzésére, miközben a fogyasztói szokások is folyamatosan változnak, és további biztonsági fejlesztések várhatók a jövőben.
Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál.
Nemcsak a fagykárt szenvedett gazdák számíthatnak pénzre: a tejpiac megmentésére és az iskolatej bővítésére is új szabályok jönnek.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
Hiába nőnek a bérek és javulnak a jövedelmi statisztikák, a magyar gazdaság továbbra is stagnál, a lakossági fogyasztás pedig csak mérsékelt ütemben bővül.
A nemzetközi hitelminősítők Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb tagállamai közé sorolják.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr.
Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Zsiday Viktor szerint ezzel lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert: az áfával kapcsolatban is elmondta a véleményét
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.