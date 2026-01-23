2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
Gazdaság

Rendszerszintű a fenyegetés: megállíthatatlanul terjednek a bankkártyás csalások, már milliárdok vesztek oda

Pénzcentrum
2026. január 23. 15:09

A bankkártyás csalások száma Magyarországon négy év alatt hétszeresére nőtt, a kiberbűnözés nemcsak közvetlen veszteségeket okoz, hanem hosszú távon aláássa az ügyfelek bizalmát is, írja a 24.hu.

Soha nem látott fenyegetéshullámmal néz szembe a pénzügyi szektor és az üzleti világ a digitális fizetések és az online bankolás területén. A kiberbűnözők nemcsak exponenciálisan növekvő pénzügyi veszteségeket okoznak, hanem megingatják az ügyfelek bizalmát is, és jelentős többletberuházásokra kényszerítik a vállalkozásokat – állítják a szakértők.

A FICO European Fraud Map adatai szerint Magyarországon a bankkártyás csalások összértéke 2021 és 2024 között 3,3 millió euróról, azaz mintegy 1,2 milliárd forintról 22,4 millió euróra, vagyis körülbelül 8,5 milliárd forintra nőtt. Ez az utolsó vizsgált évben 22 százalékos növekedést jelentett, ami kiemelkedően drasztikus emelkedés.

Az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank 2025-ös közös jelentése szerint a veszteségek legnagyobb része az átutalások és a kártyás fizetések során érte a fogyasztókat, a gazdasági társaságokat és más szervezeteket. Az EU/EGT-ben kibocsátott kártyákkal lebonyolított mintegy 111 milliárd tranzakcióból közel 17 millió bizonyult csalárdnak, ami jól mutatja, hogy a fenyegetés rendszerszintű.

Kapcsolódó cikkeink:

A csalók és az adathalászok nem csupán közvetlen pénzügyi károkat okoznak, hanem hosszú távon aláássák az ügyfelek bizalmát, miközben folyamatosan növelik az intézmények működési költségeit. Egyre több erőforrást kell fordítani a védelmi rendszerek fejlesztésére, a munkatársak képzésére, valamint új jogi és technológiai megoldások, például az erős ügyfél-hitelesítés bevezetésére a károk minimalizálása érdekében.

Ma már széles körben érvényesül a zero liability elve: a kártyabirtokos nem viseli a pénzügyi felelősséget az engedélye nélkül végrehajtott tranzakciókért, ha nem szándékosan követte el a visszaélést, nem járt el súlyosan gondatlanul, és időben jelezte a problémát a bankjának. Emellett a chargeback, vagyis a visszaterhelési eljárás lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos vitassa a tranzakció jogosságát, és visszaigényelje az összeget a bankon keresztül a kereskedőtől.

A MasterCard, a Visa és az MBH már számos intézkedést tett a csalások megelőzésére, miközben a fogyasztói szokások is folyamatosan változnak, és további biztonsági fejlesztések várhatók a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
