Komoly döntésre szánta el magát az Arsenal tinisztárjának családja: muszáj volt ezt meglépniük

A 16 éves Max Dowman apja és bátyja megszerezte a FIFA-ügynöki licencet: a család úgy tervezi, hogy a belátható jövőben saját maguk intézik a fiatal Arsenal-szélső karrierjét, ahelyett, hogy egy nagy játékosügynökséget bíznának meg a feladattal - tudósított a The Guardian.

Amióta Dowman tavaly augusztusban, mindössze 15 évesen bemutatkozott az Arsenal felnőttcsapatában, a játékosügynökök valósággal elárasztották ajánlataikkal a családot. Múlt hétvégén, 16 évesen és 73 naposan a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzőjévé vált, ami csak tovább fokozta az érdeklődést. A család mindezek ellenére sem kíván szerződést kötni egyetlen nagy ügynökséggel sem.

Dowman januárban előszerződést írt alá az Arsenallal, amely automatikusan az első profi szerződésévé alakul, amint december 31-én betölti a 17. életévét. A jelenlegi megállapodás jogi hátterét az Onside Law sportjogi iroda biztosította, a jövőbeli szerződéstárgyalásokon azonban már apja, Rob és bátyja, Ethan Dowman képviseli a játékost.

A családtagok által ellátott menedzseri képviselet egyre elterjedtebb a csúcsfutballban, amióta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egy évtizede deregulálta az ügynöki rendszert. A Dowman család ugyanakkor az átlagosnál jóval felkészültebbnek tűnik erre a feladatra. Az édesapa, Rob Dowman utánpótlásedzőként is tevékenykedik, emellett a Pantheon Speciality biztosítótársaság alapító-vezérigazgatója.

A báty, Ethan Dowman pedig a Nottinghami Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát, és biztosítási alkuszként dolgozik. Mindketten sikeresen letették a FIFA által 2023-ban bevezetett ügynöki vizsgát. Ennek nehézségét jól mutatja, hogy az első rostán a sikeres vizsgázók aránya mindössze 52 százalék volt.

A fiatal szélső számára jelenleg az Arsenalnál épített karrierje, valamint a nyári vizsgák (GCSE) sikeres teljesítése az elsődleges cél. Bár már rendelkezik cipőszponzori szerződéssel az Adidasszal, és Ian Wright oldalán is szerepelt egy reklámban, a család nem sietteti a további üzleti megállapodások megkötését.

címlapkép: Pénzcentrum