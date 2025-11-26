2025. november 26. szerda Virág
Nő játszik chau chau kutyával a közparkban
Otthon

Ha kutyád, macskád van, mindenképp tudj erről! Szigorítja az EU az állatvédelmi törvényeket

Pénzcentrum
2025. november 26. 19:35

Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek - írta meg a Politico.

Az uniós parlamenti képviselők, tagállamok és döntéshozók kedden megállapodtak a macskák és kutyák tartására vonatkozó új szabályokról, elkerülve azt a politikai bizonytalanságot, amely más állatjóléti törvényeket sújt.

Az új szabályozás egységes normákat hoz létre az EU-ban a macskák és kutyák tartására és elhelyezésére vonatkozóan, valamint bevezet olyan intézkedéseket, amelyek segítenek nyomon követni az állatokat az illegális kereskedelem elleni küzdelem érdekében.

A Bizottság által 2023-ban javasolt új normákat most ideiglenesen elfogadták az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal - az EU társjogalkotóival - folytatott politikai tárgyalások után.

Ezzel szemben az állatok szállítása során alkalmazandó állatjóléti normák frissítésére vonatkozó, ugyanabban az évben javasolt szabályok még nem jutottak el az intézmények közötti politikai tárgyalásokig. Ehelyett a dokumentum több ezer módosítás alatt roskadozik a Parlamentben, miközben a tagországok nehezen jutnak egyezségre a Tanácsban.

Jacob Jensen dán mezőgazdasági miniszter a keddi megállapodást mégis úgy ünnepelte, mint "az első ilyen jellegű" és "fontos lépés a helyes irányba az európai állatjólét szempontjából". Hasonlóképpen, Veronika Vrecionová, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselője, a Parlament fő tárgyalója szerint a szabályok "megnehezítik a visszaélő és illegális szereplők rejtőzködését", és visszaszorítják "azokat, akik az állatokat a gyors profit eszközének tekintik". Tilly Metz, a Zöldek parlamenti tárgyalója szerint az EU "végre megfordítja a növekvő illegális kereskedelem tendenciáját és fontos lépést tesz előre".

A megállapodásig vezető út azonban nem volt mentes a politikai zavaroktól. Az utolsó pillanatban tett módosítások változtattak a bizottsági állásponton, mielőtt azt a törvényhozás teljes szavazására bocsátották volna. A kutyák és macskák kötelező mikrochipezésére és regisztrációjára vonatkozó tervek jogi problémákba ütköztek a Tanácsban, bár a javaslat végül kisebb módosításokkal bekerült a végső megállapodásba.

Az állatjóléti aktivisták sikerként könyvelik el a megállapodást, és üdvözlik azt, amit Georgia Diamantopoulou, a Four Paws állatvédelmi szervezet európai politikai irodájának vezetője úgy jellemzett, mint "a kutyák és macskák EU-n belüli illegális kereskedelmének végének kezdetét".
