A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Ha kutyád, macskád van, mindenképp tudj erről! Szigorítja az EU az állatvédelmi törvényeket
Az Európai Unió új szabályokat fogadott el a kutyák és macskák védelmére, miközben más állatjóléti jogszabályok politikai patthelyzetbe kerültek - írta meg a Politico.
Az uniós parlamenti képviselők, tagállamok és döntéshozók kedden megállapodtak a macskák és kutyák tartására vonatkozó új szabályokról, elkerülve azt a politikai bizonytalanságot, amely más állatjóléti törvényeket sújt.
Az új szabályozás egységes normákat hoz létre az EU-ban a macskák és kutyák tartására és elhelyezésére vonatkozóan, valamint bevezet olyan intézkedéseket, amelyek segítenek nyomon követni az állatokat az illegális kereskedelem elleni küzdelem érdekében.
A Bizottság által 2023-ban javasolt új normákat most ideiglenesen elfogadták az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal - az EU társjogalkotóival - folytatott politikai tárgyalások után.
Ezzel szemben az állatok szállítása során alkalmazandó állatjóléti normák frissítésére vonatkozó, ugyanabban az évben javasolt szabályok még nem jutottak el az intézmények közötti politikai tárgyalásokig. Ehelyett a dokumentum több ezer módosítás alatt roskadozik a Parlamentben, miközben a tagországok nehezen jutnak egyezségre a Tanácsban.
Jacob Jensen dán mezőgazdasági miniszter a keddi megállapodást mégis úgy ünnepelte, mint "az első ilyen jellegű" és "fontos lépés a helyes irányba az európai állatjólét szempontjából". Hasonlóképpen, Veronika Vrecionová, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselője, a Parlament fő tárgyalója szerint a szabályok "megnehezítik a visszaélő és illegális szereplők rejtőzködését", és visszaszorítják "azokat, akik az állatokat a gyors profit eszközének tekintik". Tilly Metz, a Zöldek parlamenti tárgyalója szerint az EU "végre megfordítja a növekvő illegális kereskedelem tendenciáját és fontos lépést tesz előre".
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A megállapodásig vezető út azonban nem volt mentes a politikai zavaroktól. Az utolsó pillanatban tett módosítások változtattak a bizottsági állásponton, mielőtt azt a törvényhozás teljes szavazására bocsátották volna. A kutyák és macskák kötelező mikrochipezésére és regisztrációjára vonatkozó tervek jogi problémákba ütköztek a Tanácsban, bár a javaslat végül kisebb módosításokkal bekerült a végső megállapodásba.
Az állatjóléti aktivisták sikerként könyvelik el a megállapodást, és üdvözlik azt, amit Georgia Diamantopoulou, a Four Paws állatvédelmi szervezet európai politikai irodájának vezetője úgy jellemzett, mint "a kutyák és macskák EU-n belüli illegális kereskedelmének végének kezdetét".
Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is.
Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.