2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Új történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde: így teljesítettek a főbb részvények

Pénzcentrum
2026. január 22. 19:45

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma az átlagos napi értéket jóval meghaladta, 28,2 milliárd forintot ért el, a vezető részvények jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI érdeklődérére elmondta: "hurráoptimista" hangulat uralkodott a nemzetközi tőzsdéken, annak köszönhetően, hogy a tőkepiacokat feszültségben tartó grönlandi helyzet rendeződni látszik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A budapesti tőzsde a nyugat-európaiakhoz képest is felülteljesítő volt, az OTP pedig új történelmi csúcson zárt. A blue-chipek közül is kiemelkedett a Mol, amelynek árfolyamát a szerb olajvállalat felvásárlásával kapcsolatos hírek hajtják felfelé - tette hozzá.

  • A Mol 212 forinttal, 5,89 százalékkal 3810 forintra erősödött, 8,8 milliárd forintos forgalomban. Az olajpapír árfolyama legutóbb 2007-ben volt ennél magasabban, az év szeptemberéből jegyzik történelmi csúcsát, csaknem 3877 forinton.
  • Az OTP-részvények ára 930 forinttal, 2,45 százalékkal 38 940 forintra nőtt, forgalmuk 13,7 milliárd forintot tett ki. 
  • A Magyar Telekom árfolyama 48 forinttal, 2,53 százalékkal 1948 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 390 forinttal, 3,84 százalékkal 10 540 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 382,17 ponton zárt csütörtökön, ez 62,69 pontos, 0,61 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #gazdasági hírek #részvényindex #részvényárfolyam #részvényárfolyamok #richter gedeon részvény #bux index #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:31
20:00
19:45
19:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 22. 16:45
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 22. 12:57
Hazudhatott a Fidesz Bohár Dániel repülőútjáról Jámbor András szerint
Jámbor András szerint mégiscsak közpénzen valósulhatott meg Bohár Dániel, a kormányközeli propaganda...
Bankmonitor  |  2026. január 22. 11:12
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a...
Holdblog  |  2026. január 19. 09:09
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor k...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 17:41
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.Cégis...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
2
3 napja
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
3
1 hete
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól
5
1 hete
Bekebelezik a magyar futárcéget: újabb nagy külföldi terjeszkedés valósul meg itthon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 20:58
A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 17:54
Kvíz: Milyen családtámogatásokra vagy jogosult? Teszteld tudásod, mennyi pénz jár neked 2026-ban!
Agrárszektor  |  2026. január 22. 20:34
Eddig tartott a kemény tél? Meglepő időjárás köszönt be Magyarországra