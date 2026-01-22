Brutális hiány van a magyar büdzsében: már minden órában milliárdos hiány van a kasszában

Rekordméretű, 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárta a központi költségvetés a tavalyi évet; csak decemberben 1668 milliárd forintos mínusz keletkezett. A friss adatok szerint a kormány az év utolsó hónapjában jelentős összegeket fordított állami vállalatok feltőkésítésére és infrastrukturális beruházásokra, miközben a bevételek számottevően elmaradtak az egy évvel korábbitól - írja a kiadott mérleg alapján a 444.hu.

A Nemzetgazdasági Minisztérium friss számai szerint történelmi csúcsot döntött a központi költségvetés éves hiánya, a decemberi deficit pedig a második legmagasabb értéket érte el a koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében mért adat után.

Különösen figyelemre méltó, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter november közepén, alig másfél hónappal az év vége előtt még érdemben alulbecsülte a várható deficitet. A kormány eredetileg 4123 milliárd forintos hiánnyal számolt, ezt később 4774 milliárdra emelte, majd november 11-én 5055 milliárdra módosította az előrejelzést. A tényleges hiány azonban ezt az utóbbi összeget is közel 700 milliárd forinttal haladta meg.

A tavalyi évben percenként nagyjából 11 millió forintnyi hiány keletkezett, decemberben pedig óránként 2,2 milliárd forinttal nőtt az államháztartás mínusza.

A részletes költségvetési mérleg alapján decemberben több kiadási sor is kiugróan magasra ugrott. Az úthálózat rendelkezésre állási díjaira az előző évi összeg több mint kétszeresét, 86 milliárd forintot fizettek ki a korábbi 42 milliárddal szemben, miközben az éves keretösszeget mintegy 70 milliárd forinttal túllépték. A minisztérium magyarázata szerint ez részben a díjak emelkedésével, részben pedig egyes felújítási és karbantartási munkák kifizetésével függött össze.

Az állami vagyonhoz kapcsolódó finanszírozásban még ennél is látványosabb volt a növekedés. Míg 2023 decemberében mindössze 37 millió forintot költöttek ezen a címen, addig tavaly decemberben már 385 milliárd forint kifizetés történt. A rendelkezésre álló információk szerint az összeg jelentős része állami tulajdonú vállalatok tőkeemeléséhez kapcsolódott; például a Paks 2 Zrt. 80 milliárd forintot kapott. Éves szinten erre a célra több mint 1000 milliárd forintot fordított a kormány, szemben az eredetileg tervezett 486 milliárddal.

A bevételi oldalon kedvezőtlen folyamatok zajlottak. Decemberben közel 3600 milliárd forint folyt be az államkasszába, ami mintegy 1000 milliárd forinttal maradt el a 2023. decemberi bevételtől, miközben a kiadások 5243 milliárd forintra rúgtak.