Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba.
Meglepő fordulat: Magyarországon már nem a hackerek jelentik a legnagyobb üzleti veszélyt
Globálisan továbbra is a kiberkockázatok jelentik a legnagyobb üzleti fenyegetést, miközben Magyarországon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatok kerültek az első helyre – derül ki a Allianz által készített Allianz Kockázati Barométer legfrissebb felméréséből.
A kutatás szerint a kiberincidensek, különösen a zsarolóvírusos támadások, immár ötödik éve vezetik a globális kockázati rangsort. A közel száz ország több mint 3300 kockázatkezelési szakértőjének véleményét összegző elemzés alapján ezek a fenyegetések 2026-ban minden régióban az első helyen állnak, ráadásul a korábbinál is nagyobb különbséggel előzik meg a többi kockázatot.
A rangsor legnagyobb átrendeződését a mesterséges intelligencia hozta. Az AI egyetlen év alatt a tizedik helyről a másodikra ugrott világszinten, ami jól mutatja, hogy az új technológiák gyors terjedése egyre több működési, jogi és reputációs kockázatot vet fel. Bár a válaszadók közel fele szerint az AI összességében több előnyt kínál, minden ötödik szakértő már most nagyobb kockázatot lát benne, mint lehetőséget.
A korábbi évekhez képest visszaszorult az üzletmenet megszakadásának kockázata, amely 2026-ra a harmadik helyre csúszott vissza, míg a természeti katasztrófák az ötödik helyre estek. A politikai kockázatok és az ezekhez kapcsolódó erőszak ezzel szemben erősödtek, és a hetedik helyre kerültek a globális geopolitikai bizonytalanságok miatt. Thomas Lillelund, az Allianz Commercial vezérigazgatója szerint a vállalatok egyre összetettebb, egymással összefüggő kockázatokkal szembesülnek egy gyorsan változó környezetben.
A kiberfenyegetések tartós jelenlétét erősíti, hogy a cégek egyre inkább digitális rendszerekre és külső szolgáltatókra bízzák kritikus adataikat. A mesterséges intelligencia tovább növeli a támadási felületet, miközben felerősíti a meglévő sebezhetőségeket. Ez különösen komoly kihívást jelent a kisebb és közepes vállalkozások számára, amelyek gyakran korlátozottabb kiberbiztonsági erőforrásokkal rendelkeznek.
Magyarországon a globális trendek még élesebben jelentek meg. Az AI-hoz kapcsolódó kockázatok a tavalyi lista végéről egy év alatt az első helyre kerültek, megelőzve a kiberincidenseket. Ez azt jelzi, hogy a hazai vállalatok különösen érzékenyek az új technológiák gyors bevezetéséből fakadó működési és jogi bizonytalanságokra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Allianz Hungária Zrt. részéről Vámos Levente arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI ma már a versenyképesség egyik alapfeltétele, ugyanakkor az egyik legsúlyosabb üzleti kockázat is. Szerinte a vállalatoknak az AI alkalmazása mellett tudatosan készülniük kell a kockázatok kezelésére, beleértve a megfelelő szaktudás kiépítését, a technológia átláthatóságát, valamint a jogi és megfelelési követelmények betartását.
A felmérés alapján Magyarországon az AI és a kiberfenyegetések említési aránya is jelentősen nőtt egy év alatt, miközben a jogszabályi változások és a makrogazdasági kockázatok háttérbe szorultak. A szakértők szerint különösen a kisebb vállalkozások sérülékenyek, ezért számukra is kulcskérdés a tudatos kockázatkezelés és a megfelelő biztosítási védelem kialakítása.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
A nők elleni erőszak gyakran láthatatlan marad – Magyarországon is. Adatok, trendek, nemzetközi összehasonlítás: mekkora a valós probléma?
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.
Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására.
A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.
A társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
A felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak,
Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.
Rengeteg magyar zsebéből húzhat ki pénzt ez a rejtett költség a télen: sokan utólag jönnek rá, mennyit is fizettek
Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja majd meg az előző szezon 845...
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Hiába terjednek a füstérzékelők, az otthonok valódi tűzbiztonsága továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után.
Az ünnepi időszak a meghittségről és a fényekről szól, ugyanakkor a lakástüzek kockázata jelentősen megnő ebben az időszakban.
Az Allianz Hungária friss adatai szerint súlyos kockázatot jelent a magyar kkv-k számára az alacsony biztosítási penetráció és az alulbiztosítottság.
Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó.
Az elmúlt két évben 16,6 millió csomag hamis, vagy káros játékot vontak ki az Európai Unió piacairól 36,8 millió euró értékben
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette az új űrlap tervezetét és kitöltési útmutatóját, amely több változást hoz.