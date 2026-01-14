2026. január 14. szerda Bódog
Toronto, Canada - February 22, 2025: AI virtual assistant apps on a smartphone - DeepSeek, xAI Grok, and OpenAI ChatGPT.
Biztosítás

Meglepő fordulat: Magyarországon már nem a hackerek jelentik a legnagyobb üzleti veszélyt

Pénzcentrum
2026. január 14. 19:31

Globálisan továbbra is a kiberkockázatok jelentik a legnagyobb üzleti fenyegetést, miközben Magyarországon a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatok kerültek az első helyre – derül ki a Allianz által készített Allianz Kockázati Barométer legfrissebb felméréséből.

A kutatás szerint a kiberincidensek, különösen a zsarolóvírusos támadások, immár ötödik éve vezetik a globális kockázati rangsort. A közel száz ország több mint 3300 kockázatkezelési szakértőjének véleményét összegző elemzés alapján ezek a fenyegetések 2026-ban minden régióban az első helyen állnak, ráadásul a korábbinál is nagyobb különbséggel előzik meg a többi kockázatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsor legnagyobb átrendeződését a mesterséges intelligencia hozta. Az AI egyetlen év alatt a tizedik helyről a másodikra ugrott világszinten, ami jól mutatja, hogy az új technológiák gyors terjedése egyre több működési, jogi és reputációs kockázatot vet fel. Bár a válaszadók közel fele szerint az AI összességében több előnyt kínál, minden ötödik szakértő már most nagyobb kockázatot lát benne, mint lehetőséget.

A korábbi évekhez képest visszaszorult az üzletmenet megszakadásának kockázata, amely 2026-ra a harmadik helyre csúszott vissza, míg a természeti katasztrófák az ötödik helyre estek. A politikai kockázatok és az ezekhez kapcsolódó erőszak ezzel szemben erősödtek, és a hetedik helyre kerültek a globális geopolitikai bizonytalanságok miatt. Thomas Lillelund, az Allianz Commercial vezérigazgatója szerint a vállalatok egyre összetettebb, egymással összefüggő kockázatokkal szembesülnek egy gyorsan változó környezetben.

A kiberfenyegetések tartós jelenlétét erősíti, hogy a cégek egyre inkább digitális rendszerekre és külső szolgáltatókra bízzák kritikus adataikat. A mesterséges intelligencia tovább növeli a támadási felületet, miközben felerősíti a meglévő sebezhetőségeket. Ez különösen komoly kihívást jelent a kisebb és közepes vállalkozások számára, amelyek gyakran korlátozottabb kiberbiztonsági erőforrásokkal rendelkeznek.

Magyarországon a globális trendek még élesebben jelentek meg. Az AI-hoz kapcsolódó kockázatok a tavalyi lista végéről egy év alatt az első helyre kerültek, megelőzve a kiberincidenseket. Ez azt jelzi, hogy a hazai vállalatok különösen érzékenyek az új technológiák gyors bevezetéséből fakadó működési és jogi bizonytalanságokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Allianz Hungária Zrt. részéről Vámos Levente arra hívta fel a figyelmet, hogy az AI ma már a versenyképesség egyik alapfeltétele, ugyanakkor az egyik legsúlyosabb üzleti kockázat is. Szerinte a vállalatoknak az AI alkalmazása mellett tudatosan készülniük kell a kockázatok kezelésére, beleértve a megfelelő szaktudás kiépítését, a technológia átláthatóságát, valamint a jogi és megfelelési követelmények betartását.

A felmérés alapján Magyarországon az AI és a kiberfenyegetések említési aránya is jelentősen nőtt egy év alatt, miközben a jogszabályi változások és a makrogazdasági kockázatok háttérbe szorultak. A szakértők szerint különösen a kisebb vállalkozások sérülékenyek, ezért számukra is kulcskérdés a tudatos kockázatkezelés és a megfelelő biztosítási védelem kialakítása.
Címlapkép: Getty Images
