2026. január 12. hétfő Ernő
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Zsiday Viktor: óriási válaszút előtt a magyar gazdaság, át kellene alakítani a 27%-os áfát

Pénzcentrum
2026. január 12. 12:35

A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el? A döntés nem csupán gazdaságpolitikai kérdés, hanem mély társadalmi választás is, amely hosszú távon meghatározza az ország fejlődési pályáját.

A 2010 után kialakított magyar adófilozófia világos logikára épül. Mivel a kapitalizmus szerves fejlődése a 20. században többször is megszakadt, nem jött létre egy erős, tőkeerős hazai vállalkozói réteg. Ezt a hiányt az állam a gyors tőkefelhalmozást támogató adórendszerrel igyekezett pótolni - írja blogjában Zsiday Viktor portfóliókezelő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek szellemében alakult ki a rendkívül alacsony társasági nyereségadó, az alacsony osztalékadó és a kedvező befektetési adózás. Ezzel párhuzamosan a fogyasztást magas adókkal terheli az állam: aki fogyaszt, az fizet, aki megtakarít és tőkét épít, azt viszont alacsonyabb adóteher ösztönzi. Ez a struktúra a vagyonosabb rétegek számára gyakorlatilag adóparadicsommá tette Magyarországot.

A 2010-es évek elején ez az irány még jól indokolható volt, mára azonban egyre erősebben kérdésessé vált a fenntarthatósága. Sokak véleménye szerint túl nagyra nőtt a szakadék a gazdagok és a szegények között, miközben sokan azt is igazságtalannak érzik, ahogyan a vagyonok egy része felhalmozódott.

A 2020-as évek inflációs sokkja, különösen az élelmiszerárak drasztikus emelkedése tovább növelte a feszültséget. Mindez ráirányította a figyelmet a fogyasztási adók – mindenekelőtt az általános forgalmi adó – magas szintjére, és felerősítette az átalakítás iránti társadalmi igényt.

A vagyonadó bevezetése ennél is több gyakorlati és elvi kérdést vet fel. Európában az elmúlt évtizedekben több ország is megszüntette ezt az adónemet, mert nehezen beszedhető, sok jogvitát generál, és a vártnál jóval kevesebb bevételt hoz. Emellett versenyhátrányba hozhatná a hazai vállalkozókat a külföldi tulajdonban lévő cégekkel szemben, hiszen a magyar cégtulajdonosok vállalati vagyonuk után külön adót fizetnének.

Gazdasági logika alapján racionálisabb megoldásnak tűnhet a tőkejövedelmek adóztatásának szigorítása. A nyereségadó, az osztalékadó és a befektetési hozamok adójának mérsékelt emelése célzottabban érintené a tehetősebb rétegeket, miközben kevésbé torzítaná a vállalkozói döntéseket, és kisebb mértékben riasztaná el a hazai tőkét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az áfa mint adónem technikailag könnyen beszedhető, és a magyar költségvetés egyik legfontosabb bevételi pillére. Mivel Magyarországon továbbra sem alakult ki széles, stabil, polgári értelemben vett középosztály, érvelhető, hogy még mindig indokolt a tőkefelhalmozás ösztönzése, részben a fogyasztás viszonylag magas adóztatásán keresztül - teszi hozzá Zsiday Viktor.

A 27 százalékos általános áfakulcs fenntartása mellett ugyanakkor van mozgástér a rendszer finomhangolására. Bizonyos, valóban alapvető fogyasztási cikkek – például meghatározott élelmiszerek – esetében a kedvezményes kulcsok bővítése csökkentheti a leginkább rászorulók terheit anélkül, hogy alapjaiban rengetné meg a költségvetési egyensúlyt.

A magyar társadalom tehát valódi választás előtt áll. Vagy kitart a tőkefelhalmozást támogató, fogyasztást erősebben terhelő adópolitika mellett, vagy új egyensúlyt keres a tőke- és fogyasztási adók között. A jelenlegi rendszer célzott módosításokkal feltehetően fenntartható – például mérsékelt többletteherrel a legvagyonosabbakra és egyes alapvető termékek célzott támogatásával –, de mindez végső soron széles társadalmi konszenzust igényel arról, milyen irányba szeretnénk fejleszteni az országot.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #áfa #adó #magyarország #infláció #gazdaság #adóemelés #társadalom #megtakarítások #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:23
13:16
13:02
12:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 10. 06:00
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. január 12. 10:01
A Kinsale Capital részvény elemzése (KNSL) - Biztosító? IT cég!
A Kinsale Capital részvény (KNSL) alapadatai, áttekintés A Kinsale Capital egy amerikai specialty Pr...
Holdblog  |  2026. január 12. 07:00
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és ame...
MEDIA1  |  2026. január 9. 16:29
Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Kiadó és a Tárki alapítója, az RTL-es Kolosi Péter édesapja
Hosszan tartó betegség után, január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletembe...
Bankmonitor  |  2026. január 9. 16:26
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
2 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
1 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
5 napja
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 13:02
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 12:16
Kiadták a riasztást: délután már jön az ónos eső, ezeket a megyéket éri el legelőször
Agrárszektor  |  2026. január 12. 12:28
Nem csitulnak az indulatok az EU-Mercosur megállapodás ügyében