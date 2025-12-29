2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember, aki kiszámítja vállalkozása pénzügyi kimutatását. Üzleti panoráma bannermásolási lehetőséggel. Könyvelés és adózás
Gazdaság

Rengeteget érhet egy év végi kattintás, így adózhatsz kedvezőbben 2026-ban

Pénzcentrum/MTI
2025. december 29. 09:03

Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én; szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

A közlemény szerint jelenleg a speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre, a jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis, ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak - tették hozzá.

Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások, az alanyi adómentes vállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania - írták.

Kapcsolódó cikkeink:

Megduplázódik a kisvállalati adó (kiva) belépési határa, emiatt még többen választhatják; kivára váltani év közben is bármikor lehet, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni.

Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2026-os évben így adózhatnak.

Aki január 1-jén vagy utána jelzi a katára, illetve a kivára váltást, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön - azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő - bevallást is el kell készítenie.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.

A nem katás egyéni vállalkozók 2026. május 20-ig az szja-bevallásukban jelezhetik a váltást - fűzték hozzá.

Az adózással kapcsolatos évvégi teendőkről, valamint a 2026-tól hatályos magánszemélyeket, családokat és vállalkozásokat érintő változásokról, továbbá az ügyfélszolgálat ünnepi nyitvatartásáról bővebb információ a hivatal honlapján, a "Felkészülés 2026-ra" menüpont alatt olvasható - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #adóbevallás #NAV #kkv #adóhatóság #kata #áfa #gazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:18
10:09
09:55
09:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 29. 05:45
Nehéz éven vannak túl a boltok - Mi jöhet ezután?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 29. 08:44
MÚOSZ: A propagandistákat nem védi a sajtószabadság - indokolt volt a Bors különszámának betiltása
A Fővárosi Törvényszék tíz nappal ezelőtti döntésére reagálva határozott hangvételű állásfoglalást j...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
Holdblog  |  2025. december 28. 13:58
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyért...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 27. 19:43
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, histor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
7 napja
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
5 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
4
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
5
1 hete
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 10:09
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 05:25
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
Agrárszektor  |  2025. december 29. 08:59
Figyelmeztetik a magyarokat: hatalmas pánik alakulhat ki szilveszterkor