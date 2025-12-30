2025. december 30. kedd Dávid
Budapest, 2022. október 22.Az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (ÁKK) bejárata a Tabán irodaházban, a fõváros I. kerületében, a Krisztina térnél.MTVA/Bizományosi: Róka László
Gazdaság

Megérkeztünk egy határhoz: történelmi rekordot döntött az államadósság kamata

Pénzcentrum
2025. december 30. 10:28

Rekordot döntött az államadósság kamatterhe: idén már novemberig meghaladta a tavalyi teljes éves szintet az állam kamatkiadása, írja a 444.

Az Államadósság Kezelő Központ friss adatai szerint 2025. november 30-ig összesen 3771 milliárd forintot tett ki a központi költségvetés kamatkiadása. A kamatbevételek és egyéb kapcsolódó pénzmozgások figyelembevételével a nettó kamatteher 3684,6 milliárd forintra rúgott, ami már most meghaladja bármely korábbi év teljes kamatkiadását.

Ez történelmi rekordnak számít, még úgy is, hogy tavaly decemberben a kamategyenleg átmenetileg javult. A számok alapján azonban az idei év egészét tekintve is kiugróan magas kamatteher rajzolódik ki.

Összehasonlításképp: 2024-ben az év egészében 3613,13 milliárd forint volt a kamatbevételekkel nem csökkentett kamatkiadás, ami havi átlagban 301 milliárd forintos terhet jelentett. Ezzel szemben az idei adat november végéig havi 342,8 milliárd forintos átlagot mutat, ami közel 14 százalékos növekedés egy év alatt.

Az államadósság és a kamatkiadások megítélésekor ugyanakkor nem a nominális összeg, hanem a GDP-arányos mutatók a meghatározók. Ezek alapján a 2000-es évek eleji magas szintek után hosszú ideig csökkenő, majd stagnáló pálya volt jellemző, 2015-től pedig egészen a covid-válságig jelentős javulás következett.

A járvány óta azonban újra romlik a helyzet: a kamatkiadások GDP-arányos szintje meredeken emelkedik, miközben a gazdasági növekedés elmarad a várakozásoktól. A nettó kamategyenleg 2019-ben még 2 százalék alá süllyedt, azóta viszont folyamatosan romlik, és 2025-ben a tavalyi 3,51 százaléknál is kedvezőtlenebb érték várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Elemzők szerint egyre reálisabb forgatókönyv, hogy a nettó kamatteher ismét a 2013-as, sőt akár a pénzügyi válság idején, 2009-ben látott szinteket közelíti meg, ami hosszabb távon komoly költségvetési kockázatokat hordoz.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
