2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Gazdaság

Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros

Pénzcentrum
2025. december 30. 07:15

A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett. A döntést a főváros romló likviditási helyzetével, az elmaradó kormányzati és uniós forrásokkal, valamint a növekvő elvonásokkal indokolta.

A Moody’s hétfő éjszaka a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta Budapestet. A hitelminősítő rendkívüli eljárás keretében rontotta a főváros besorolását: az eddigi Baa3 szintről egy fokozattal lejjebb, Ba1 kategóriába. Egyúttal jelezte, hogy további vizsgálat alá vonja Budapest pénzügyi helyzetét, ami újabb leminősítéshez is vezethet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar államadósságot a Moody’s legutóbb november végén, rendes felülvizsgálat során értékelte, akkor a Baa2 besorolást tartotta fenn, negatív kilátással. Ennek nyomán az államadósság minősítése jelenleg két kategóriával kedvezőbb, mint a fővárosé.

Kapcsolódó cikkeink:

Budapest leminősítésének indoklásában a hitelminősítő hangsúlyosan utalt a kormányzati tényezőkre is: kiemelte, hogy a főváros nem kapta meg a központi költségvetésből várt és betervezett források egy részét, köztük a közösségi közlekedés finanszírozására szánt 12 milliárd forintot. Emellett a szolidaritási adó körüli vitát is megemlítette, rámutatva arra, hogy az elvonás mértéke az elmúlt években jelentősen emelkedett.

A Moody’s szerint 2021 óta folyamatosan romlik Budapest likviditási helyzete, amit érdemben súlyosbított az uniós források elmaradása. Pozitívumként ugyanakkor kiemelték az adósságállomány csökkenését: az a működési bevételek 71 százalékáról 35 százalékra mérséklődött, részben annak köszönhetően, hogy a főváros az elmúlt négy évben nem vett fel új hitelt. A hitelminősítő azt is megjegyezte, hogy a kormány várhatóan rendkívüli forrásokkal támogatja a várost.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #Budapest #adósság #közösségi közlekedés #gazdaság #főváros #uniós támogatás #hitelminősítés #moodys

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:02
07:45
07:35
07:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 30. 06:00
Sok befektető fog hibázni 2026-ban - kerüld el a csapdákat I Invest  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 29. 17:24
Kiderült, milyen meglepetéssel indítja 2026-ot az RTL
Bejelentette az RTL, kik vezetik az óév utolsó RTL Híradóját és hogy ki mondja 2026 első perceiben a...
Bankmonitor  |  2025. december 29. 10:09
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis buy now, pay later (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési f...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
Holdblog  |  2025. december 28. 13:58
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyért...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
1 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
6 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
4
3 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
5
7 napja
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:29
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:01
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Agrárszektor  |  2025. december 30. 07:03
Nem akármi jön a magyar boltokban: erre készülhetünk szerdától