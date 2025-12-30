A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett. A döntést a főváros romló likviditási helyzetével, az elmaradó kormányzati és uniós forrásokkal, valamint a növekvő elvonásokkal indokolta.

A Moody’s hétfő éjszaka a befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta Budapestet. A hitelminősítő rendkívüli eljárás keretében rontotta a főváros besorolását: az eddigi Baa3 szintről egy fokozattal lejjebb, Ba1 kategóriába. Egyúttal jelezte, hogy további vizsgálat alá vonja Budapest pénzügyi helyzetét, ami újabb leminősítéshez is vezethet.

A magyar államadósságot a Moody’s legutóbb november végén, rendes felülvizsgálat során értékelte, akkor a Baa2 besorolást tartotta fenn, negatív kilátással. Ennek nyomán az államadósság minősítése jelenleg két kategóriával kedvezőbb, mint a fővárosé.

Budapest leminősítésének indoklásában a hitelminősítő hangsúlyosan utalt a kormányzati tényezőkre is: kiemelte, hogy a főváros nem kapta meg a központi költségvetésből várt és betervezett források egy részét, köztük a közösségi közlekedés finanszírozására szánt 12 milliárd forintot. Emellett a szolidaritási adó körüli vitát is megemlítette, rámutatva arra, hogy az elvonás mértéke az elmúlt években jelentősen emelkedett.

A Moody’s szerint 2021 óta folyamatosan romlik Budapest likviditási helyzete, amit érdemben súlyosbított az uniós források elmaradása. Pozitívumként ugyanakkor kiemelték az adósságállomány csökkenését: az a működési bevételek 71 százalékáról 35 százalékra mérséklődött, részben annak köszönhetően, hogy a főváros az elmúlt négy évben nem vett fel új hitelt. A hitelminősítő azt is megjegyezte, hogy a kormány várhatóan rendkívüli forrásokkal támogatja a várost.