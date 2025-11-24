A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az emlékérme-kibocsátási program elegújabb elemeként idén immár a 14. emlékérmét bocsátja ki november végétől a Magyar Nemzeti Bank - ez a nyilvános adatbázisukból erült ki.
A legújabb darabot a Magyar Atlétikai Club (MAC) alapításának 150. évfordulójára időzítik, és 3 000 forintos névértéken bocsátják ki. A hivatalos bemutatása holnap történik majd meg, de az adatbázisból több információ is kiderül róla.
Az emlékérme egyik oldalán gróf Esterházy Miksa látható, valamint az, hogy 150 évvel ezelőtt ő hívta életre az akkor még Magyar Athletikai Club névre keresztelt sportegyesületet. A másik oldalon a MAC alapításkori címere díszeleg, valamint a névérték és az idei évszám.
Azt lehet még tudni, hogy az emlékérmét Endryődy Zoltán tervezte: átmérője 38,61 milliméter, 30,08 gramm súlyú, recézett emlékérméről van szó. Anyaga színesfém, 5 ezer darabot fognak belőle kibocsátani.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
