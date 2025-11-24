Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni

Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.

Az emlékérme-kibocsátási program elegújabb elemeként idén immár a 14. emlékérmét bocsátja ki november végétől a Magyar Nemzeti Bank - ez a nyilvános adatbázisukból erült ki.

A legújabb darabot a Magyar Atlétikai Club (MAC) alapításának 150. évfordulójára időzítik, és 3 000 forintos névértéken bocsátják ki. A hivatalos bemutatása holnap történik majd meg, de az adatbázisból több információ is kiderül róla.

Az emlékérme egyik oldalán gróf Esterházy Miksa látható, valamint az, hogy 150 évvel ezelőtt ő hívta életre az akkor még Magyar Athletikai Club névre keresztelt sportegyesületet. A másik oldalon a MAC alapításkori címere díszeleg, valamint a névérték és az idei évszám.

A 150 éves MAC emlékérme. kép: Magyar Nemzeti Bank

Azt lehet még tudni, hogy az emlékérmét Endryődy Zoltán tervezte: átmérője 38,61 milliméter, 30,08 gramm súlyú, recézett emlékérméről van szó. Anyaga színesfém, 5 ezer darabot fognak belőle kibocsátani.