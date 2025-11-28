Pánik Budapest körül: a kormány már a főváros fizetésképtelenségére készül?

Késő este jelent meg az a kétoldalas kormányhatározat a Magyar Közlönyben, amely elvben a budapestiek védelmét szolgálná egy esetleges fővárosi fizetésképtelenség esetén. A dokumentum azonban sem konkrét intézkedést, sem anyagi forrást, sem felelőst nem jelöl meg.

Késő este került a Magyar Közlönybe egy rendkívül rövid, mindössze kétoldalas szám, benne egyetlen kormányhatározattal, amely „Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről” szól.

A dokumentum bevezetője szerint „minden fővárosi lakos érdeke”, hogy a budapesti közszolgáltatások – köztük a közösségi közlekedés – akkor is működőképesek maradjanak, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül. Ezért, „a fővárosiak védelme érdekében” a kabinet a következőket rögzíti:

„Elkötelezett amellett, hogy Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek. Kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.”

A határozat ugyanakkor nem jelöl ki felelőst, nem rendelkezik tárgyalásról a főváros választott vezetőivel, és semmilyen konkrét anyagi forrást sem rendel a kijelentések mellé.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón korábban azt mondta: a kormány akkor segít, ha a Fővárosi Közgyűlés kimondja a fizetésképtelenséget. Ezt azonban a Fideszen kívüli frakciók egységesen elutasították. Karácsony Gergely főpolgármester emiatt rendkívüli közgyűlést hívott össze.

A főpolgármester sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormány valójában nem a fővárosi vezetéssel vitázik, hanem a bírósággal, az Alkotmánybírósággal és az Állami Számvevőszékkel. Utóbbi korábbi jelentése egyértelműen kimondta, hogy Budapest nem képes egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és finanszírozni a közszolgáltatásokat. A Fővárosi Közgyűlés már korábban tudomásul vette ezt a jelentést, egyúttal utasította Karácsonyt, hogy tárgyaljon a kormánnyal – amit ő meg is tett.

A hétfőre összehívott rendkívüli közgyűlésen várhatóan megerősítik ezt az álláspontot, a főpolgármester pedig ismét személyesen viszi el a döntésről szóló dokumentumot a Karmelita kolostorba.