A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Pánik Budapest körül: a kormány már a főváros fizetésképtelenségére készül?
Késő este jelent meg az a kétoldalas kormányhatározat a Magyar Közlönyben, amely elvben a budapestiek védelmét szolgálná egy esetleges fővárosi fizetésképtelenség esetén. A dokumentum azonban sem konkrét intézkedést, sem anyagi forrást, sem felelőst nem jelöl meg.
Késő este került a Magyar Közlönybe egy rendkívül rövid, mindössze kétoldalas szám, benne egyetlen kormányhatározattal, amely „Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről” szól.
A dokumentum bevezetője szerint „minden fővárosi lakos érdeke”, hogy a budapesti közszolgáltatások – köztük a közösségi közlekedés – akkor is működőképesek maradjanak, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül. Ezért, „a fővárosiak védelme érdekében” a kabinet a következőket rögzíti:
„Elkötelezett amellett, hogy Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek. Kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.”
A határozat ugyanakkor nem jelöl ki felelőst, nem rendelkezik tárgyalásról a főváros választott vezetőivel, és semmilyen konkrét anyagi forrást sem rendel a kijelentések mellé.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón korábban azt mondta: a kormány akkor segít, ha a Fővárosi Közgyűlés kimondja a fizetésképtelenséget. Ezt azonban a Fideszen kívüli frakciók egységesen elutasították. Karácsony Gergely főpolgármester emiatt rendkívüli közgyűlést hívott össze.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A főpolgármester sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormány valójában nem a fővárosi vezetéssel vitázik, hanem a bírósággal, az Alkotmánybírósággal és az Állami Számvevőszékkel. Utóbbi korábbi jelentése egyértelműen kimondta, hogy Budapest nem képes egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és finanszírozni a közszolgáltatásokat. A Fővárosi Közgyűlés már korábban tudomásul vette ezt a jelentést, egyúttal utasította Karácsonyt, hogy tárgyaljon a kormánnyal – amit ő meg is tett.
A hétfőre összehívott rendkívüli közgyűlésen várhatóan megerősítik ezt az álláspontot, a főpolgármester pedig ismét személyesen viszi el a döntésről szóló dokumentumot a Karmelita kolostorba.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.