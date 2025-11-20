A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
Megszólalt a havazásról Karácsony Gergely hivatala: ezt kérik Budapest lakosságától
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, péntektől akár jelentősebb havazás is várható az ország egyes területein. Az időjárási térképek szerint Budapesten is leeshet nlhány centi hó, ezzel kapcsolatban a Főpolgármesteri Hivatal is nyilatkozatot tett.
A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Közművek arra kéri a fővárosi autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. Aki teheti, válassza a közösségi közlekedést.
A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója készül a síkosságmentesítésre: először a hidak, felüljárók, autópályák bevezető szakaszai és a fő közlekedési útvonalak, majd a hegyvidéki buszvonalak és egyéb közösségi közlekedési utak, utána az egészségügyi intézményekhez és logisztikai bázisokhoz vezető útszakaszok következnek. A mellékutak takarítása később jön.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy utazásuk megkezdése előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a BudapestGO alkalmazásban, a BKK weboldalán, valamint a társaság közösségi felületein.
Az elakadt vagy megcsúszott autók nemcsak a közlekedést, hanem a hóeltakarító járművek munkáját is akadályozzák. A járművezetők legyenek türelmesek a közterületen dolgozó munkatársakkal, ne előzzék meg a síkosságmentesítő gépeket, amelyek mögött értelemszerűen jobb útviszonyok várhatók.
A járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak és üzemeltetőinek kötelessége, társasházaknál pedig a lakóközösség feladata - figyelmeztetett a Főpolgármesteri Hivatal.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
