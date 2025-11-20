Megszólalt a havazásról Karácsony Gergely hivatala: ezt kérik Budapest lakosságától

Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, péntektől akár jelentősebb havazás is várható az ország egyes területein. Az időjárási térképek szerint Budapesten is leeshet nlhány centi hó, ezzel kapcsolatban a Főpolgármesteri Hivatal is nyilatkozatot tett.

A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Közművek arra kéri a fővárosi autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. Aki teheti, válassza a közösségi közlekedést.

A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója készül a síkosságmentesítésre: először a hidak, felüljárók, autópályák bevezető szakaszai és a fő közlekedési útvonalak, majd a hegyvidéki buszvonalak és egyéb közösségi közlekedési utak, utána az egészségügyi intézményekhez és logisztikai bázisokhoz vezető útszakaszok következnek. A mellékutak takarítása később jön.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy utazásuk megkezdése előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a BudapestGO alkalmazásban, a BKK weboldalán, valamint a társaság közösségi felületein.

Az elakadt vagy megcsúszott autók nemcsak a közlekedést, hanem a hóeltakarító járművek munkáját is akadályozzák. A járművezetők legyenek türelmesek a közterületen dolgozó munkatársakkal, ne előzzék meg a síkosságmentesítő gépeket, amelyek mögött értelemszerűen jobb útviszonyok várhatók.

A járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak és üzemeltetőinek kötelessége, társasházaknál pedig a lakóközösség feladata - figyelmeztetett a Főpolgármesteri Hivatal.