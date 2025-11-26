Kikapcsolási moratórium 2025-2026: most közölte az MVM, mikortól nem kapcsolják ki a rezsitartozóknál a gázt, áramot

2025. november 29. és 2026. január 6. között kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM. Azaz nem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást - még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

2025. november 29. és 2026. január 6. között több mint öthetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM - közölte az állami rezsicég.

Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást - még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

Az intézkedés célja, hogy a szeretet ünnepe valóban a békés együttlétről szóljon, ne az aggodalomról. A folyamatos energiaellátás biztosításával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden család fényben és melegben tölthesse az ünnepeket. A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik. Nem érinti azonban azokat, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból, valamint az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket sem

- fogalmazott az MVM.

Szeptember végén a Pénzcentrum is érdeklődött a cégnél a 2025/26-os téli moratóriumról, akkor azt közölték: nem született még döntés az ügyben.

Legutóbb 2024. november 29. és 2025. január 5. között nem kapcsolták ki senkinél a szolgáltatást - ez 38 napot jelentett. Az idei, frissen bejelentett időszak ennél hosszabb: 2025. november 29. és 2026. január 6. között összesen 39 napos kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM.

2023-ban ez az időszak jóval rövidebb volt, csak 2023. december 15. és 2024. január 8. között volt önkéntes moratórium, ami 25 napot tett ki, 2022-ben pedig december 20. és 2023. január 8. között tartott az intézkedés, összesen 20 napig. 2021-ben november 29. és a következő év január 8. között 41 napos moratórium volt érvényben, 2020-ban pedig november 29. és 2021. január 8. között szintén 41 napos. 2019-ben a december 13. és 2020. január 5. közötti időszakban 24 napig nem kapcsoltak le senkit a szolgáltatásról.

Ősszel a rezsicégtől azt is megtudtuk, hogy az ügyfelek közel 15%-ánál tartottak nyilván lejárt tartozást. Hozzátették, kikapcsolásra azon ügyfeleknél kerülhet sor, akik többszöri felszólítás ellenére, 63 napon túl sem teljesítették fizetési kötelezettségüket, ez idén augusztus végéig a teljes ügyfélkör alig fél százalékánál fordult elő.