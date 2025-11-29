A hitelminősítő szerint komoly bajban lehet a magyar gazdaság a választás után: erre kell számítani

A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet. A hitelminősítő szerint a visszafogott gazdasági növekedés támogatja a jelenlegi besorolást, de a tartós költségvetési hiány és az intézményi gyengeségek kockázatot jelentenek.

A pénteki bejelentés szerint a Moody's nem változtatott Magyarország Baa2 szintű adósbesorolásán, és a negatív kilátást is fenntartotta. A hitelminősítő értékelésében kiemelte, hogy bár a mérsékelt gazdasági növekedés továbbra is alátámasztja a jelenlegi besorolást, a 2026-os választásokat követően erősebb költségvetési konszolidációra számítanak - írja a Portfolio.

A szakértők lefelé módosították növekedési előrejelzésüket: 2025-re már csak 0,5%-os, 2026-ra pedig 2,3%-os GDP-bővülést prognosztizálnak, ami összhangban van a jelenlegi piaci várakozásokkal. Elemzésükben rámutattak, hogy a magyar gazdaság jelentős kitettsége az autóiparnak és a német gazdaságnak kedvezőtlenül hat az exportkilátásokra, míg az uniós források hiánya miatt visszafogott állami beruházások szintén fékezik a növekedést.

Az értékelés kitér arra is, hogy a kormány nemrég a GDP 5%-ára emelte a 2025-ös és 2026-os költségvetési hiánycélt a korábbi 4% körüli értékről. Ennek következtében az államadósság-ráta is enyhén emelkedhet, a 2024-es 73,5%-ról 2025-re a GDP 74%-ára. Hosszabb távon azonban a Moody's elemzői az adósságráta csökkenésére számítanak, amit a költségvetés középtávon mérséklődő kamatkiadásai is támogathatnak.

A negatív kilátás a magyar intézményrendszer és kormányzás minőségével kapcsolatos kockázatokat tükrözi. A hitelminősítő szerint ezek a problémák az uniós források jelentős részének elvesztéséhez vezethetnek, ami tovább rontaná a növekedési kilátásokat és gyengítené a költségvetés, valamint az adósságpálya helyzetét.

A Moody's szerint a kilátások javulásához a magyar kormány és az EU közötti viszony jelentős és tartós javulására, valamint a vártnál erőteljesebb költségvetési konszolidációra lenne szükség. Ezzel szemben további kockázatot jelentene, ha a választások előtt újabb kormányzati költekezés történne, vagy ha Magyarország nem hajtaná végre az uniós források felszabadításához szükséges reformokat.

Kockázati tényezőként értékelték az ország erőteljes függését az orosz energiahordozóktól, bár megjegyezték, hogy ennek a forgatókönyvnek az esélye csökkent, miután Magyarország egyéves mentességet kapott az amerikai szankciók alól.

A Moody's részéről ez volt az utolsó idei felülvizsgálat, legközelebb várhatóan 2026 május-júniusában publikálják majd értékelésüket. A következő hitelminősítői véleményt a Fitch Ratings teszi közzé jövő pénteken.