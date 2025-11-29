2025. november 29. szombat Taksony
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Gazdaság

A hitelminősítő szerint komoly bajban lehet a magyar gazdaság a választás után: erre kell számítani

Pénzcentrum
2025. november 29. 08:57

A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet. A hitelminősítő szerint a visszafogott gazdasági növekedés támogatja a jelenlegi besorolást, de a tartós költségvetési hiány és az intézményi gyengeségek kockázatot jelentenek.

A pénteki bejelentés szerint a Moody's nem változtatott Magyarország Baa2 szintű adósbesorolásán, és a negatív kilátást is fenntartotta. A hitelminősítő értékelésében kiemelte, hogy bár a mérsékelt gazdasági növekedés továbbra is alátámasztja a jelenlegi besorolást, a 2026-os választásokat követően erősebb költségvetési konszolidációra számítanak - írja a Portfolio.

A szakértők lefelé módosították növekedési előrejelzésüket: 2025-re már csak 0,5%-os, 2026-ra pedig 2,3%-os GDP-bővülést prognosztizálnak, ami összhangban van a jelenlegi piaci várakozásokkal. Elemzésükben rámutattak, hogy a magyar gazdaság jelentős kitettsége az autóiparnak és a német gazdaságnak kedvezőtlenül hat az exportkilátásokra, míg az uniós források hiánya miatt visszafogott állami beruházások szintén fékezik a növekedést.

Az értékelés kitér arra is, hogy a kormány nemrég a GDP 5%-ára emelte a 2025-ös és 2026-os költségvetési hiánycélt a korábbi 4% körüli értékről. Ennek következtében az államadósság-ráta is enyhén emelkedhet, a 2024-es 73,5%-ról 2025-re a GDP 74%-ára. Hosszabb távon azonban a Moody's elemzői az adósságráta csökkenésére számítanak, amit a költségvetés középtávon mérséklődő kamatkiadásai is támogathatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

A negatív kilátás a magyar intézményrendszer és kormányzás minőségével kapcsolatos kockázatokat tükrözi. A hitelminősítő szerint ezek a problémák az uniós források jelentős részének elvesztéséhez vezethetnek, ami tovább rontaná a növekedési kilátásokat és gyengítené a költségvetés, valamint az adósságpálya helyzetét.

A Moody's szerint a kilátások javulásához a magyar kormány és az EU közötti viszony jelentős és tartós javulására, valamint a vártnál erőteljesebb költségvetési konszolidációra lenne szükség. Ezzel szemben további kockázatot jelentene, ha a választások előtt újabb kormányzati költekezés történne, vagy ha Magyarország nem hajtaná végre az uniós források felszabadításához szükséges reformokat.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kockázati tényezőként értékelték az ország erőteljes függését az orosz energiahordozóktól, bár megjegyezték, hogy ennek a forgatókönyvnek az esélye csökkent, miután Magyarország egyéves mentességet kapott az amerikai szankciók alól.

A Moody's részéről ez volt az utolsó idei felülvizsgálat, legközelebb várhatóan 2026 május-júniusában publikálják majd értékelésüket. A következő hitelminősítői véleményt a Fitch Ratings teszi közzé jövő pénteken.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #államadósság #gazdaság #adósbesorolás #gdp #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány

