A Pénzcentrum 2025. november 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hitelminősítő szerint komoly bajban lehet a magyar gazdaság a választás után: erre kell számítani
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet. A hitelminősítő szerint a visszafogott gazdasági növekedés támogatja a jelenlegi besorolást, de a tartós költségvetési hiány és az intézményi gyengeségek kockázatot jelentenek.
A pénteki bejelentés szerint a Moody's nem változtatott Magyarország Baa2 szintű adósbesorolásán, és a negatív kilátást is fenntartotta. A hitelminősítő értékelésében kiemelte, hogy bár a mérsékelt gazdasági növekedés továbbra is alátámasztja a jelenlegi besorolást, a 2026-os választásokat követően erősebb költségvetési konszolidációra számítanak - írja a Portfolio.
A szakértők lefelé módosították növekedési előrejelzésüket: 2025-re már csak 0,5%-os, 2026-ra pedig 2,3%-os GDP-bővülést prognosztizálnak, ami összhangban van a jelenlegi piaci várakozásokkal. Elemzésükben rámutattak, hogy a magyar gazdaság jelentős kitettsége az autóiparnak és a német gazdaságnak kedvezőtlenül hat az exportkilátásokra, míg az uniós források hiánya miatt visszafogott állami beruházások szintén fékezik a növekedést.
Az értékelés kitér arra is, hogy a kormány nemrég a GDP 5%-ára emelte a 2025-ös és 2026-os költségvetési hiánycélt a korábbi 4% körüli értékről. Ennek következtében az államadósság-ráta is enyhén emelkedhet, a 2024-es 73,5%-ról 2025-re a GDP 74%-ára. Hosszabb távon azonban a Moody's elemzői az adósságráta csökkenésére számítanak, amit a költségvetés középtávon mérséklődő kamatkiadásai is támogathatnak.
A negatív kilátás a magyar intézményrendszer és kormányzás minőségével kapcsolatos kockázatokat tükrözi. A hitelminősítő szerint ezek a problémák az uniós források jelentős részének elvesztéséhez vezethetnek, ami tovább rontaná a növekedési kilátásokat és gyengítené a költségvetés, valamint az adósságpálya helyzetét.
A Moody's szerint a kilátások javulásához a magyar kormány és az EU közötti viszony jelentős és tartós javulására, valamint a vártnál erőteljesebb költségvetési konszolidációra lenne szükség. Ezzel szemben további kockázatot jelentene, ha a választások előtt újabb kormányzati költekezés történne, vagy ha Magyarország nem hajtaná végre az uniós források felszabadításához szükséges reformokat.
Kockázati tényezőként értékelték az ország erőteljes függését az orosz energiahordozóktól, bár megjegyezték, hogy ennek a forgatókönyvnek az esélye csökkent, miután Magyarország egyéves mentességet kapott az amerikai szankciók alól.
A Moody's részéről ez volt az utolsó idei felülvizsgálat, legközelebb várhatóan 2026 május-júniusában publikálják majd értékelésüket. A következő hitelminősítői véleményt a Fitch Ratings teszi közzé jövő pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
