A Pénzcentrum 2025. december 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csúnya GDP-adat jött, egyhelyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz itt 2026-os fellendülés?
Magyarország bruttó hazai terméke 2025 harmadik negyedévében 0,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest nem változott. Az év első három negyedévében a GDP 0,2 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.
A termelési oldalon az építőipar 2,6 százalékkal erősödött. Az ipar 1,7 százalékkal visszaesett, ezen belül a feldolgozóipar 0,8 százalékkal csökkent. A közúti járműgyártás és az elektronikai ágazat gyenge teljesítménye fékezte az ipart. A mezőgazdaság 6,2 százalékkal maradt el az előző évtől. A szolgáltatások 1,5 százalékkal bővültek. A legnagyobb növekedést a pénzügyi és biztosítási szektor hozta 3,8 százalékkal. A vendéglátás, a szakmai és adminisztratív szolgáltatások, valamint az oktatás is 2,9 százalék körüli bővülést értek el.
A GDP növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások járultak hozzá. Az építőipar is pozitív hatást gyakorolt. Az ipar és a mezőgazdaság viszont visszafogta a gazdasági teljesítményt.
A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 1,9 százalékkal nőtt. A fogyasztási kiadások minden termékcsoportban emelkedtek. A bruttó állóeszköz felhalmozás 3 százalékkal csökkent az előző évhez képest. A felhalmozás összességében mégis 11,5 százalékkal nőtt. A belföldi felhasználás 3,9 százalékkal bővült.
A külkereskedelemben 1045 milliárd forintos aktívum keletkezett. A kivitel 0,6 százalékkal csökkent, a behozatal 3,9 százalékkal nőtt. Az áruforgalom 80 százalékot meghaladó részben határozta meg a teljesítményt. A szolgáltatásexport 0,8 százalékkal mérséklődött.
A GDP növekedését a fogyasztás és a felhalmozás támogatta. A külkereskedelem egyenlege ugyanakkor lassította azt. Negyedéves alapon a gazdaság stagnált. A mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatások enyhe növekedést mutattak. Az építőipar 4 százalékkal csökkent. A fogyasztási kiadások emelkedtek. A beruházások és a közösségi fogyasztás gyengültek. A külkereskedelemben az import gyorsabban nőtt, mint az export.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
A kulcskérdés, hogy kibírja-e a magyar gazdaság ezeket a kiadásokat.
A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk
A szakértők szerint a költségvetési politika terén kerülni kell a „fiskális alkoholizmust”.
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
