Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint

A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.

Magyarország az EU-étól eltérő gazdaságpolitikát kíván folytatni a továbbiakban, és az eddigi eredményeket nem akarja feladni - ezzel kezdte sajtótájkoztatóját Orbán Viktor. A iniszterelnök Nagy Elekkel, az MKIK elnökével tartott ma megbeszélést, mely után 11 pontban ismertette a megállapodás lényegét.

A miniszterelnök bejelentette, hogy:

Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése következik a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.

Emelik az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.

Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.

Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.

100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.

Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal fogják sújtani.

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Itt 3500 cég jár jobban.

Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, 20 milliárd forint adókiesést jelent a költségvetésnek.

Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. Tao előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.

Mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik. 10 ezer vállalkozás jár jobban.

80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.

Közben kellenek infrastruktúrális beruházások, ezért a szolgáltató cégeket adóösztönzőkkel motiváljuk. Fejlesztéseket remélünk

- mondta az egyik pontról Orbán Viktor.

A fedezet a banki különadók emelése lesz. Orbán Viktor elismerte, hogy van egy vita arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mi azt a lehetőséget keressük, hogy hogyan lehet minél több termelési tevékenységet ösztönözni. A pénzügyi szektor szempontjai fontosak, de ezek mellett csak másodlagos tud lenni

- magyarázta a kormányfő.

címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA