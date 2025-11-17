Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Magyarország az EU-étól eltérő gazdaságpolitikát kíván folytatni a továbbiakban, és az eddigi eredményeket nem akarja feladni - ezzel kezdte sajtótájkoztatóját Orbán Viktor. A iniszterelnök Nagy Elekkel, az MKIK elnökével tartott ma megbeszélést, mely után 11 pontban ismertette a megállapodás lényegét.
A miniszterelnök bejelentette, hogy:
- Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése következik a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.
- Emelik az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.
- Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal fogják sújtani.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Itt 3500 cég jár jobban.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, 20 milliárd forint adókiesést jelent a költségvetésnek.
- Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. Tao előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.
- Mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik. 10 ezer vállalkozás jár jobban.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.
Közben kellenek infrastruktúrális beruházások, ezért a szolgáltató cégeket adóösztönzőkkel motiváljuk. Fejlesztéseket remélünk
- mondta az egyik pontról Orbán Viktor.
A fedezet a banki különadók emelése lesz. Orbán Viktor elismerte, hogy van egy vita arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor.
Mi azt a lehetőséget keressük, hogy hogyan lehet minél több termelési tevékenységet ösztönözni. A pénzügyi szektor szempontjai fontosak, de ezek mellett csak másodlagos tud lenni
- magyarázta a kormányfő.
címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.