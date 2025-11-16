2025. november 16. vasárnap Ödön
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Megint az OTP húzta le a BUX-ot – rekordok és milliárdok repkedtek a héten a tőzsdén

Pénzcentrum/MTI
2025. november 16. 20:04

Növekvő forgalom mellett minimálisan csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 107 297,46 ponton zárt, 0,01 százalékkal, 9,20 ponttal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.

Hétfőn a világ minden tőzsdéjén emelkedtek az indexek, kedvező volt a hangulat, így a BUX fél százalékos emelkedéssel, 107 834,11 ponton zárt. Kedden azonban a bankadó emelésével kapcsolatos hírek hatására az OTP-nél komoly eladói nyomás alakult ki, az OTP-részvények ára 2,5 százalékkal 32 000 forintra esett, és magával húzta a BUX-ot is, amely így 0,56 százalékos csökkenéssel, 107 229,31 ponton zárt.

Szerdán ismét pozitív volt a nemzetközi befektetői hangulat, aminek hatására a magyar részvényindex 0,86 százalékos emelkedéssel, 108 149,88 ponton, új csúcson zárt. Csütörtökön ismét rekordot döntött a BUX 108 213,63 ponton, igaz az előző naphoz képest csak minimálisan, 0,06 százalékkal emelkedett. Pénteken azonban a borússá váló nemzetközi befektetői hangulatban a BUX 0,85 százalékos csökkenéssel, 107 297,46 ponton zárta a hét utolsó kereskedési napját.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában azt írták, hogy céláremelések érkeztek az OTP-re. A JP Morgan és az Autonomous Research is megemelte a magyar bank 12 havi célárát, 36 500 és 39 504 forintra, az utóbbi az eddigi legmagasabb célár az OTP részvényeire. Mindkét vállalat vételre ajánlja az OTP részvényeit. A Goldman Sachs 33 000 forintról 35 500 forintra emelte a célárfolyamot, továbbra is vételi ajánlás mellett. A konszenzus 33 506 forintnál látja a OTP 12 havi célárát.

A Richterre viszont célárcsökkentések érkeztek: a Jefferies 13 837 forintról 13 750 forintra, vételi ajánlás mellett, míg a Santander Biuro Maklerskie 12 000 forintról 11 100 forintra csökkentette a célárfolyamot, semleges ajánlás mellett. Az HSBC is csökkentett, 11 800 forintról 11 600 forintra, továbbra is vételi ajánlással.

Az összefoglalóban kitértek arra, hogy a várakozásoknak megfelelő harmadik negyedévet zárt a Magyar Telekom. Az árbevétel a harmadik negyedévben éves szinten 1,3 százalékkal 242,9 milliárd forintra csökkent, ami kismértékben elmaradt az előzetes várakozásoktól, a nettó eredmény éves összevetésben 24,3 százalékkal 55,3 milliárd forintra emelkedett, ami 2,5 százalékkal magasabb volt az előzetes becslések átlagánál. Az EBITDA éves alapon 12,7 százalékkal 108,4 milliárd forintra emelkedett, ami az elemzői konszenzus várakozását 1,4 százalékkal múlta felül.

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését a Waberer’s is, a logisztikai társaság negyedéves konszolidált bevétele 205,4 millió euró, a kilenc havi 602,8 millió euró volt, ami éves szinten 7,8, illetve 5 százalékos növekedés. A konszolidált adózott eredmény a harmadik negyedévben 106 százalékos bővüléssel 11,2 millió euróra nőtt, az év első három negyedévében 32,1 millió eurót ért el, ami 158,8 százalékos bővülés.

  • A héten a vezető részvények közül a Mol árfolyama 4,32 százalékkal erősödött, pénteken a papír 3046 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 15,84 milliárd forintot.
  • Az OTP árfolyama a héten 0,92 százalékkal csökkent, a részvény 32 170 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 76,36 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter árfolyama 1,27 százalékkal mérséklődött a héten, a gyógyszergyártó részvénye 9725 forinton zárt pénteken, heti forgalma 11,55 milliárd forint volt.
  • A héten a Magyar Telekom árfolyama 2,25 százalékkal csökkent, pénteki záró árfolyama 1740 forint volt, heti forgalma 4,47 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 497,40 ponton zárt, 34,13 ponttal, 0,33 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
