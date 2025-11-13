Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Óriási dobásra készül a MOL: mi lesz így az amerikai szankciókkal, azért ez durva manőver lesz
Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra. A szerb NIN.rs értesülései szerint a Mol részesedést szerezhet a vállalatban. Ez segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a NIS-re kivetett szankciókat.
A szerb Naftna Industrija Srbije tulajdonosi helyzete hónapok óta válságos. A jelenlegi tárgyalások alapján a Mol lehet a legesélyesebb vevő a NIS 11,3 százalékos részvénycsomagjára. Ezt a pakettet szeptemberben a Gazprom egyik leányvállalata, az Intelligence vette át. Oroszország szeretné felgyorsítani az üzletet, mert azt remélik, hogy az amerikai OFAC enyhíti vagy felfüggeszti a szankciókat, ha láthatóvá válik az orosz tulajdon fokozatos háttérbe szorulása.
A magyar és orosz felek november 15. környékére tervezik a következő egyeztetést. A megállapodás akár november 25-ig is megszülethet. A tárgyalások üteme felgyorsult Orbán Viktor amerikai útja után. A szerb lap úgy tudja, hogy Donald Trump egyéves mentességet ígért Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól. Ez politikailag is kedvező helyzetet teremtett a Mol számára.
A Mol mellett az Egyesült Arab Emírségek is érdeklődnek a részesedés iránt. A szerb lap szerint később akár Abu Dzabi sejkje is szerepet kaphat nagyobb tulajdonosként. Ha a Mol megszerzi a 11,3 százalékos csomagot, akkor Szerbia 29,87 százalékos részesedése, a kisrészvényesek 13,9 százalékos tulajdona és a Mol együtt 55,07 százalékot tenne ki. Így a Gazpromnyeft 44,93 százalékos szintre szorulna vissza.
A NIS külföldi leányvállalatainak helyzete nehéz. Romániában, Bulgáriában és Boszniában eddig 84 benzinkút zárt be a szankciók miatt. A veszteségek elérhetik a 350–360 millió eurót. A szerb lap szerint egy sikeres magyar tulajdonszerzés felgyorsíthatja egy új magyar és szerb olajvezeték építését is. Diplomáciai források szerint ezt egy éven belül kellene megvalósítani.
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
Kevéssé mozdult el a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el.
Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Október végétől csak azok a szolgáltatók működhetnek, akik megfelelnek a pénzügyi szektorhoz hasonlóan szigorú engedélyezési feltételeknek.
A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
