Óriási dobásra készül a MOL: mi lesz így az amerikai szankciókkal, azért ez durva manőver lesz

Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra. A szerb NIN.rs értesülései szerint a Mol részesedést szerezhet a vállalatban. Ez segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a NIS-re kivetett szankciókat.

A szerb Naftna Industrija Srbije tulajdonosi helyzete hónapok óta válságos. A jelenlegi tárgyalások alapján a Mol lehet a legesélyesebb vevő a NIS 11,3 százalékos részvénycsomagjára. Ezt a pakettet szeptemberben a Gazprom egyik leányvállalata, az Intelligence vette át. Oroszország szeretné felgyorsítani az üzletet, mert azt remélik, hogy az amerikai OFAC enyhíti vagy felfüggeszti a szankciókat, ha láthatóvá válik az orosz tulajdon fokozatos háttérbe szorulása.

A magyar és orosz felek november 15. környékére tervezik a következő egyeztetést. A megállapodás akár november 25-ig is megszülethet. A tárgyalások üteme felgyorsult Orbán Viktor amerikai útja után. A szerb lap úgy tudja, hogy Donald Trump egyéves mentességet ígért Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól. Ez politikailag is kedvező helyzetet teremtett a Mol számára.

A Mol mellett az Egyesült Arab Emírségek is érdeklődnek a részesedés iránt. A szerb lap szerint később akár Abu Dzabi sejkje is szerepet kaphat nagyobb tulajdonosként. Ha a Mol megszerzi a 11,3 százalékos csomagot, akkor Szerbia 29,87 százalékos részesedése, a kisrészvényesek 13,9 százalékos tulajdona és a Mol együtt 55,07 százalékot tenne ki. Így a Gazpromnyeft 44,93 százalékos szintre szorulna vissza.

A NIS külföldi leányvállalatainak helyzete nehéz. Romániában, Bulgáriában és Boszniában eddig 84 benzinkút zárt be a szankciók miatt. A veszteségek elérhetik a 350–360 millió eurót. A szerb lap szerint egy sikeres magyar tulajdonszerzés felgyorsíthatja egy új magyar és szerb olajvezeték építését is. Diplomáciai források szerint ezt egy éven belül kellene megvalósítani.