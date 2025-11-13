2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Gazdaság

Óriási dobásra készül a MOL: mi lesz így az amerikai szankciókkal, azért ez durva manőver lesz

Pénzcentrum
2025. november 13. 11:01

Közel lehet a megoldás a szerb olajcég, a NIS körül kialakult hónapok óta tartó bizonytalanságra. A szerb NIN.rs értesülései szerint a Mol részesedést szerezhet a vállalatban. Ez segíthet abban, hogy az Egyesült Államok feloldja a NIS-re kivetett szankciókat.

A szerb Naftna Industrija Srbije tulajdonosi helyzete hónapok óta válságos. A jelenlegi tárgyalások alapján a Mol lehet a legesélyesebb vevő a NIS 11,3 százalékos részvénycsomagjára. Ezt a pakettet szeptemberben a Gazprom egyik leányvállalata, az Intelligence vette át. Oroszország szeretné felgyorsítani az üzletet, mert azt remélik, hogy az amerikai OFAC enyhíti vagy felfüggeszti a szankciókat, ha láthatóvá válik az orosz tulajdon fokozatos háttérbe szorulása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar és orosz felek november 15. környékére tervezik a következő egyeztetést. A megállapodás akár november 25-ig is megszülethet. A tárgyalások üteme felgyorsult Orbán Viktor amerikai útja után. A szerb lap úgy tudja, hogy Donald Trump egyéves mentességet ígért Magyarországnak az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól. Ez politikailag is kedvező helyzetet teremtett a Mol számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A Mol mellett az Egyesült Arab Emírségek is érdeklődnek a részesedés iránt. A szerb lap szerint később akár Abu Dzabi sejkje is szerepet kaphat nagyobb tulajdonosként. Ha a Mol megszerzi a 11,3 százalékos csomagot, akkor Szerbia 29,87 százalékos részesedése, a kisrészvényesek 13,9 százalékos tulajdona és a Mol együtt 55,07 százalékot tenne ki. Így a Gazpromnyeft 44,93 százalékos szintre szorulna vissza.

A NIS külföldi leányvállalatainak helyzete nehéz. Romániában, Bulgáriában és Boszniában eddig 84 benzinkút zárt be a szankciók miatt. A veszteségek elérhetik a 350–360 millió eurót. A szerb lap szerint egy sikeres magyar tulajdonszerzés felgyorsíthatja egy új magyar és szerb olajvezeték építését is. Diplomáciai források szerint ezt egy éven belül kellene megvalósítani.
Címlapkép: Getty Images
#mol #gazdaság #oroszország #szerbia #szankció #olaj #donald trump #orbán viktor #gazprom #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:57
11:42
11:29
11:23
11:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 12. 16:50
Időben szólunk: sok adót tudsz megspórolni, ha most lépsz  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Holdblog  |  2025. november 13. 09:04
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem...
Bankmonitor  |  2025. november 12. 10:05
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb l...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 12. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ők...
MEDIA1  |  2025. november 11. 13:53
Indul a vadászat, startol a Lakásvadászok, a Kincsvadászok és az Újratervezés
A TV2 Csoport bejelentette a Lakásvadászok, a Kincsvadászok és az Újratervezés időpontját és a műsor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
2025. november 13.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
2025. november 12.
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
2 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
4
2 napja
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
5
2 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 11:23
Nagyon súlyos veszélyben lehetnek a magyar gyerekek: ijesztő adat érkezett az egészségükről
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 10:30
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Agrárszektor  |  2025. november 13. 11:32
Óriási gazdatüntetést terveznek: több ezren vonulhatnak az utcára