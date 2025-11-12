2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Gazdaság

Ilyen még nem volt: történelmi rekordot ért el a BUX

Pénzcentrum
2025. november 12. 18:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el, közölte az MTI.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 920,57 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel, 108 149,88 ponton, új csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 24,5 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Ez állhat a háttérben

A nemzetközi befektetői hangulat pozitív, a vezető európai tőzsdék emelkedtek, és a kedvező légkör a magyar részvényindexet új csúcsra húzta, mondta el Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek.

A vezető hazai részvényeket érintő vállalati hírek nem érkeztek. A papírok közül az elemző kiemelte a keddi esés után szerdán erősödő OTP-t, illetve a harmadik negyedéves gyorsjelentését szerdán közzétevő Magyar Telekomot.

  • A Mol 64 forinttal, 2,12 százalékkal 3084 forintra erősödött, 5,6 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,63 százalékkal 32 200 forintra nőtt, forgalmuk 14,4 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 1,01 százalékkal 1800 forintra emelkedett, forgalma 743,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,25 százalékkal 9890 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 444,29 ponton zárt szerdán, ez 12,29 pontos, 0,12 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #tőzsde #rekord #részvény #bux #kereskedés #részvényindex #bux index #befektető #budapesti értéktőzsde

