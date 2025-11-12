Az Erste Bank negyedéves eredményeiről szervezett sajtóbeszélgetés fókuszát teljesen megváltoztatta Nagy Márton miniszter előző esti bejelentése.
Ilyen még nem volt: történelmi rekordot ért el a BUX
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX szerdán új történelmi rekordot ért el, közölte az MTI.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 920,57 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel, 108 149,88 ponton, új csúcson zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 24,5 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Ez állhat a háttérben
A nemzetközi befektetői hangulat pozitív, a vezető európai tőzsdék emelkedtek, és a kedvező légkör a magyar részvényindexet új csúcsra húzta, mondta el Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek.
A vezető hazai részvényeket érintő vállalati hírek nem érkeztek. A papírok közül az elemző kiemelte a keddi esés után szerdán erősödő OTP-t, illetve a harmadik negyedéves gyorsjelentését szerdán közzétevő Magyar Telekomot.
- A Mol 64 forinttal, 2,12 százalékkal 3084 forintra erősödött, 5,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,63 százalékkal 32 200 forintra nőtt, forgalmuk 14,4 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 1,01 százalékkal 1800 forintra emelkedett, forgalma 743,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,25 százalékkal 9890 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 444,29 ponton zárt szerdán, ez 12,29 pontos, 0,12 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
