Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 916,17 pontos, 0,85 százalékos csökkenéssel, 107 297,46 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot.

A negatív hangulat hátterében az állhat, hogy Amerikában csökkent a decemberre várt kamatvágás esélye, és emiatt csütörtökön egy nagyobb csökkenés kezdődött az amerikai tőzsdéken, ami pénteken mind az európai, mind az ázsiai piacokra átterjedt.

Ez a rossz hangulat kihatott a BÉT-en a vezető részvények, köztük főként a Richter és a Magyar Telekom mozgására is - tette hozzá.