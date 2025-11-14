hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Ráfizetett ma, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 916,17 pontos, 0,85 százalékos csökkenéssel, 107 297,46 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot.
A negatív hangulat hátterében az állhat, hogy Amerikában csökkent a decemberre várt kamatvágás esélye, és emiatt csütörtökön egy nagyobb csökkenés kezdődött az amerikai tőzsdéken, ami pénteken mind az európai, mind az ázsiai piacokra átterjedt.
Ez a rossz hangulat kihatott a BÉT-en a vezető részvények, köztük főként a Richter és a Magyar Telekom mozgására is - tette hozzá.
- A Mol árfolyama 16 forinttal, 0,52 százalékkal 3046 forintra csökkent, 930,9 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,83 százalékkal 32 170 forintra esett, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,25 százalékkal 1740 forintra gyengült, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,12 százalékkal 9725 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 497,40 ponton zárt pénteken, ez 80,48 pontos, 0,76 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Idén szeptember végéig negyvenhétezer pénztártag igényelt ingatlancélú szolgáltatást önkéntes nyugdíjpénztárától.
Egy hét sincs hátra: több mint 20 éves szolgáltatástól búcsúzhatnak el az OTP-s ügyfelek - Ez lesz helyette
November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.
Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok
A tartós befektetési számlák (TBSZ) népszerűsége továbbra is töretlen, bár a harmadik negyedévben már lassult a növekedés üteme.
Egyre népszerűbbek a nyugdíjmegtakarítások- és biztosítások - az átlagos éves hozam 7 százalék volt.
Jelentős változást hoztak az elmúlt hónapok a magyar lakosság pénzügyi közérzetében és várakozásaiban.
Több hazai pénzintézet az Alkotmánybíróságon támadta meg az ATM-törvényt, amely minden településen kötelező bankautomata-telepítést ír elő.
Minden tizedik magyar súlyos anyagi nélkülözésben él. Kik a leginkább érintettek, és miért nem csökken gyorsabban a lemaradásunk? Nézd meg a CHART by Pénzcentrumot!
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
Egyre több magyar válik online csalás áldozatává – sokszor saját kezűleg utalva el a pénzét. Nézd meg a CashTag legújabb epizódját, és tanulj meg védekezni!
Hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek.
Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített; ugyanakkor az elemzői előrejelzések óvatosságra intenek.
A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Brutális, mekkora pénzeken ücsörög a magyar elit: egyre nagyobbra nyílik az olló, meddig megy ez még így?
A jegybanki adatok szerint a pénzügyi vagyon 72 százalékát itthon az emberek 10 százaléka birtokolja, miközben a lakosság fele összesen csupán 5 százalékos részesedéssel bír.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.
Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent.
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
