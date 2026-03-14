2026. március 14. szombat Matild
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Hitel

OTP ügyfelek, figyelem! Hamarosan leállás jön a banknál, ezen szolgáltatások nem lesznek elérhetők

Pénzcentrum
2026. március 14. 11:01

Rövid ideig nem lesznek elérhetők egyes digitális banki szolgáltatások az OTP Bank ügyfelei számára: a pénzintézet március 15-én hajnalban tervezett fejlesztést végez, ami több rendszer és online funkció átmeneti leállásával járhat.

Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők. A pénzintézet a bankszünnapokra vonatkozó jegybanki előírásoknak megfelelően, valamint az ügyfelek tájékoztatása érdekében hozta nyilvánosságra az üzemszünet részleteit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bank tájékoztatása szerint a következő kisebb szolgáltatáskiesés március 15-én, azaz a március 15. alkalmával várható. A fejlesztési munkák hajnali 2 órakor kezdődnek, és előreláthatóan körülbelül két órán át tartanak.

Ebben az időszakban több, elsősorban vállalati ügyfelek számára elérhető digitális szolgáltatás nem lesz használható. Ide tartoznak az üzleti ügyintézést segítő rendszerek, például az eBIZ, az Electra, a Vámpénztár rendszer, valamint a Webshop szolgáltatás.

A karbantartás ideje alatt az SMS-alapú banki értesítések, illetve az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása sem működik majd.

A bank azt is jelezte, hogy a fenti időszakban előfordulhat, hogy az internetbank vagy a mobilbank egyes funkciói átmenetileg szintén nem lesznek elérhetők. Ugyanakkor a pénzintézet szerint más szolgáltatások leállására nem kell számítani, így a kiesés várhatóan csak korlátozott körben érinti az ügyfeleket.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mobilbank #internet #bank #otp #leállás #sms #bankok #otp bank #online bankolás #ügyfelek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:29
11:01
10:45
10:30
10:11
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 13. 16:50
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 14. 09:45
Az Alkotmánybíróság szerint mégis rendben van, hogy a Fidesz propagandalapjaként működik a közmédia Facebook-oldala
Korábban a Kúria még jogsértőnek találta, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldala nem működik kiegyensú...
Bankmonitor  |  2026. március 14. 08:46
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még ráteh...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
iO Charts  |  2026. március 13. 17:14
DeFi: Hogyan tudnak az eszközeid pénzt generálni? Mi az a yield farming?
A hagyományos pénzügyi világban (TradFi) a passzív jövedelemet a befektetők állampapírokon, vállalat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
2 hónapja
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
4
1 hónapja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
5
3 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
