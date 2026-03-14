OTP ügyfelek, figyelem! Hamarosan leállás jön a banknál, ezen szolgáltatások nem lesznek elérhetők

Rövid ideig nem lesznek elérhetők egyes digitális banki szolgáltatások az OTP Bank ügyfelei számára: a pénzintézet március 15-én hajnalban tervezett fejlesztést végez, ami több rendszer és online funkció átmeneti leállásával járhat.

Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők. A pénzintézet a bankszünnapokra vonatkozó jegybanki előírásoknak megfelelően, valamint az ügyfelek tájékoztatása érdekében hozta nyilvánosságra az üzemszünet részleteit.

A bank tájékoztatása szerint a következő kisebb szolgáltatáskiesés március 15-én, azaz a március 15. alkalmával várható. A fejlesztési munkák hajnali 2 órakor kezdődnek, és előreláthatóan körülbelül két órán át tartanak.

Ebben az időszakban több, elsősorban vállalati ügyfelek számára elérhető digitális szolgáltatás nem lesz használható. Ide tartoznak az üzleti ügyintézést segítő rendszerek, például az eBIZ, az Electra, a Vámpénztár rendszer, valamint a Webshop szolgáltatás.

A karbantartás ideje alatt az SMS-alapú banki értesítések, illetve az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása sem működik majd.

A bank azt is jelezte, hogy a fenti időszakban előfordulhat, hogy az internetbank vagy a mobilbank egyes funkciói átmenetileg szintén nem lesznek elérhetők. Ugyanakkor a pénzintézet szerint más szolgáltatások leállására nem kell számítani, így a kiesés várhatóan csak korlátozott körben érinti az ügyfeleket.