Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,8 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 107 229,31 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a bankadó emelésével kapcsolatos hírek hatására az OTP-nél komoly eladói nyomás alakult ki. A bankpapír forgalma is jelentős volt. Hozzátette: az európai hangulat pozitív, ez az egyedi hír húzta le a magyar tőzsdeindexet.
- A Mol 50 forinttal, 1,68 százalékkal 3020 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 820 forinttal, 2,5 százalékkal 32 000 forintra csökkent, forgalmuk 22,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1782 forintra esett, forgalma 345,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,44 százalékkal 9865 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 432 ponton zárt kedden, ez 13,54 pontos, 0,13 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
