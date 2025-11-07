2025. november 7. péntek Rezső
Washington, 2025. november 6.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen az Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormányzati delegáció tagjait szállító konvoj útban Washington felé 2025. november 6-án. Orbán
Gazdaság

Kiderült, pontosan mikor fogadja Donald Trump Orbán Viktort: erről állapodhatnak meg Washingtonban

Pénzcentrum
2025. november 7. 08:25

Donald Trump helyi idő szerint 11:30-kor fogadja Orbán Viktort, ami Magyarországon 17:30-at jelent. Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után, helyi idő szerint délután kettőkor Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.

Donald Trump hivatalos pénteki programjában az áll, hogy helyi idő szerint 11:30-kor fog találkozni Orbán Viktorral sajtónyilvános keretek között - ez magyar idő szerint 17:30-at jelent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sajtónyilvános fogadás után kezdődik a zártkörű munkaebéd - 11:45-kor, azaz itthoni idő szerint 17:45-kor -, amelyen Orbán mellett több magyar miniszter is részt vesz. A népes delegáció tagja többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató is.

Kapcsolódó cikkeink:

Mint megírtuk, a Bloomberg szerint jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.

Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után, helyi idő szerint délután kettőkor Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
#gazdaság #külügyminisztérium #donald trump #orbán viktor #lázár jános #szíjjártó péter #amerikai egyesült államok #nukleáris energia #energiaügyi minisztérium #washington

