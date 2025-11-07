Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiderült, pontosan mikor fogadja Donald Trump Orbán Viktort: erről állapodhatnak meg Washingtonban
Donald Trump helyi idő szerint 11:30-kor fogadja Orbán Viktort, ami Magyarországon 17:30-at jelent. Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után, helyi idő szerint délután kettőkor Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Donald Trump hivatalos pénteki programjában az áll, hogy helyi idő szerint 11:30-kor fog találkozni Orbán Viktorral sajtónyilvános keretek között - ez magyar idő szerint 17:30-at jelent.
A sajtónyilvános fogadás után kezdődik a zártkörű munkaebéd - 11:45-kor, azaz itthoni idő szerint 17:45-kor -, amelyen Orbán mellett több magyar miniszter is részt vesz. A népes delegáció tagja többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató is.
Mint megírtuk, a Bloomberg szerint jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után, helyi idő szerint délután kettőkor Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest