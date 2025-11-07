Kiderült, pontosan mikor fogadja Donald Trump Orbán Viktort: erről állapodhatnak meg Washingtonban

Donald Trump helyi idő szerint 11:30-kor fogadja Orbán Viktort, ami Magyarországon 17:30-at jelent. Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után, helyi idő szerint délután kettőkor Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.

Donald Trump hivatalos pénteki programjában az áll, hogy helyi idő szerint 11:30-kor fog találkozni Orbán Viktorral sajtónyilvános keretek között - ez magyar idő szerint 17:30-at jelent.

A sajtónyilvános fogadás után kezdődik a zártkörű munkaebéd - 11:45-kor, azaz itthoni idő szerint 17:45-kor -, amelyen Orbán mellett több magyar miniszter is részt vesz. A népes delegáció tagja többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató is.

Mint megírtuk, a Bloomberg szerint jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.

