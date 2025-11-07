2025. november 7. péntek Rezső
Washington, 2025. november 6.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházához, a Blair House-hoz érkezik Washingtonban 2025. november
Gazdaság

Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök

Pénzcentrum
2025. november 7. 08:14

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozóján jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást - értesült a Bloomberg.

A lap információi szerint a magyar kormányfő és az amerikai elnök között több konkrét szerződés is létrejöhet a mai washingtoni tárgyalásokon. Orbán Viktor csütörtökön nagylétszámú delegációval érkezett az amerikai fővárosba, a megbeszélések eredményeiről várhatóan magyar idő szerint délután fél hatkor tájékoztatják a nyilvánosságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hírügynökség forrásai szerint a tervezett megállapodások között szerepel egy 100 millió dolláros (33,5 milliárd forintos) szerződés az amerikai Westinghouse vállalattal, amely nukleáris fűtőanyagok szállítását biztosítaná a jelenleg orosz üzemanyagot használó Paksi Atomerőmű számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A tárgyalások másik fontos eleme lehet egy ötéves időtartamra szóló, 600 millió dollár (körülbelül 200 milliárd forint) értékű cseppfolyósított földgáz beszerzési megállapodás az Egyesült Államoktól. A források szerint a pontos mennyiség még módosulhat a tárgyalások során.

A felek várhatóan szándéknyilatkozatot írnak alá tíz kis moduláris reaktor magyarországi megépítéséről is, amelynek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt (mintegy 6700 milliárd forintot).

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Bloomberg információi alapján a megállapodáscsomag védelmi ipari szerződéseket és egyelőre részleteiben nem ismert pénzügyi együttműködést is tartalmazhat. A most nyilvánosságra került információk nagyrészt összhangban vannak az előzetes várakozásokkal, bár a lap most konkrét összegeket is említ néhány tervezett megállapodással kapcsolatban.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
