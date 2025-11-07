Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozóján jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást - értesült a Bloomberg.

A lap információi szerint a magyar kormányfő és az amerikai elnök között több konkrét szerződés is létrejöhet a mai washingtoni tárgyalásokon. Orbán Viktor csütörtökön nagylétszámú delegációval érkezett az amerikai fővárosba, a megbeszélések eredményeiről várhatóan magyar idő szerint délután fél hatkor tájékoztatják a nyilvánosságot.

A hírügynökség forrásai szerint a tervezett megállapodások között szerepel egy 100 millió dolláros (33,5 milliárd forintos) szerződés az amerikai Westinghouse vállalattal, amely nukleáris fűtőanyagok szállítását biztosítaná a jelenleg orosz üzemanyagot használó Paksi Atomerőmű számára.

A tárgyalások másik fontos eleme lehet egy ötéves időtartamra szóló, 600 millió dollár (körülbelül 200 milliárd forint) értékű cseppfolyósított földgáz beszerzési megállapodás az Egyesült Államoktól. A források szerint a pontos mennyiség még módosulhat a tárgyalások során.

A felek várhatóan szándéknyilatkozatot írnak alá tíz kis moduláris reaktor magyarországi megépítéséről is, amelynek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt (mintegy 6700 milliárd forintot).

A Bloomberg információi alapján a megállapodáscsomag védelmi ipari szerződéseket és egyelőre részleteiben nem ismert pénzügyi együttműködést is tartalmazhat. A most nyilvánosságra került információk nagyrészt összhangban vannak az előzetes várakozásokkal, bár a lap most konkrét összegeket is említ néhány tervezett megállapodással kapcsolatban.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA