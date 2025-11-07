A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki washingtoni találkozóján jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást - értesült a Bloomberg.
A lap információi szerint a magyar kormányfő és az amerikai elnök között több konkrét szerződés is létrejöhet a mai washingtoni tárgyalásokon. Orbán Viktor csütörtökön nagylétszámú delegációval érkezett az amerikai fővárosba, a megbeszélések eredményeiről várhatóan magyar idő szerint délután fél hatkor tájékoztatják a nyilvánosságot.
A hírügynökség forrásai szerint a tervezett megállapodások között szerepel egy 100 millió dolláros (33,5 milliárd forintos) szerződés az amerikai Westinghouse vállalattal, amely nukleáris fűtőanyagok szállítását biztosítaná a jelenleg orosz üzemanyagot használó Paksi Atomerőmű számára.
A tárgyalások másik fontos eleme lehet egy ötéves időtartamra szóló, 600 millió dollár (körülbelül 200 milliárd forint) értékű cseppfolyósított földgáz beszerzési megállapodás az Egyesült Államoktól. A források szerint a pontos mennyiség még módosulhat a tárgyalások során.
A felek várhatóan szándéknyilatkozatot írnak alá tíz kis moduláris reaktor magyarországi megépítéséről is, amelynek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt (mintegy 6700 milliárd forintot).
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Bloomberg információi alapján a megállapodáscsomag védelmi ipari szerződéseket és egyelőre részleteiben nem ismert pénzügyi együttműködést is tartalmazhat. A most nyilvánosságra került információk nagyrészt összhangban vannak az előzetes várakozásokkal, bár a lap most konkrét összegeket is említ néhány tervezett megállapodással kapcsolatban.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.