Gigantikus ipari parkot terveznek a magyar kisváros mellé: de mi lesz a helyi lakosokkal?

Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról. A rendezvényen a projekt támogatói a gazdasági fejlődés lehetőségeit hangsúlyozták, míg a kritikusok a környezeti hatásokkal és a helyi érdekek figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos aggodalmaikat fejezték ki.
A keddi bicsérdi fórumon a Pécsi Tudományegyetem kancelláriája által koordinált ipari park terveit mutatták be a szakértők. Az eseményt egy helyi doktornő, Szabados Ibolya kezdeményezte, a szervezést pedig a PTE kancelláriája és egy kommunikációs ügynökség végezte.
A rendezvényen felszólalt Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, aki bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétben Bicsérdnél is létesül majd csomópont az M6-M60 autópálya tervezett szakaszán, bár ez csak 2030 után valósulhat meg - közölte a Telex.
Decsi István, a PTE kancellárja az Uninext nevű komplex gazdaságfejlesztési programról beszélt, amelynek része az ipari park is. Véleménye szerint a régió gazdasági lemaradása miatt távoznak a fiatalok, és a beruházás ezen változtathatna. Indoklása szerint Bicsérd kiválasztását az infrastrukturális adottságok és a regionális szempontok indokolták.
Csaba Ders egyetemi főépítész kiemelte, hogy az ipari parkhoz kapcsolódó fejlesztések a régió energia- és vízbiztonságához is hozzájárulnak majd. A szakértők szerint részletes modellek készültek, amelyek alapján a közlekedési helyzet is javulni fog a beruházás hatására.
A vízügyi szakértők, Dr. Dittrich Ernő és Csicsák József cáfolták a Pécs ivóvízbázisát érintő aggodalmakat. Elmondásuk szerint a tervezett beruházás 95 százaléka nem érinti a vízbázis területét, és a korábbi tervekkel ellentétben nem a pécsi vízbázisból, hanem a Mohács–Pécs Duna-vezetéken keresztül biztosítanák a vízellátást, amit meghosszabbítanának Bicsérdig.
A felkért hozzászólók közül egyedül Berki Gyula, a Bicsérdi Aranymező Zrt. elnök-igazgatója fogalmazott meg kritikát, kifogásolva, hogy a földtulajdonosokkal és földhasználókkal nem történt előzetes egyeztetés a területek kisajátításáról.
A környező települések polgármesterei is támogatásukról biztosították a projektet. Tajti Zoltán, Pellérd polgármestere saját településük ipari parkjának pozitív tapasztalatait osztotta meg, hangsúlyozva, hogy náluk nem merültek fel környezetvédelmi problémák.
A helyi lakosság csak a fórum harmadik órájában kapott szót. Egy lakos az ingatlanárak esetleges csökkenése miatt aggódott, de a szakértők szerint az ipari park közelében lévő ingatlanok értéke várhatóan növekedni fog.
Mellár Tamás országgyűlési képviselő kritikusan nyilatkozott a fórumról, szerinte hamis ígéretek hangzottak el és elhallgatták a projekt árnyoldalait. Véleménye szerint a beígért 6-8 ezer új munkahely jelentős részét külföldi vendégmunkások töltik majd be, és a beruházásra szánt összeget inkább a kis- és középvállalkozások támogatására kellene fordítani.
Mindum Károly környezetmérnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiemelt státusz miatt az érintett települések lakóinak kevés beleszólása lesz a projektbe. Problémásnak tartja, hogy konkrét befektető hiányában nem lehet tudni, milyen technológiára, áram- és vízigényre kell felkészülni.
A fórumon elhangzott, hogy Kővágószőlős és Kővágótöttös önkormányzata már megállapodást kötött az egyetemmel az Uninext programról, míg a leginkább érintett Bicsérd képviselő-testületének többsége elutasította azt. Czékus Zoltán bicsérdi önkormányzati képviselő szerint csak két év után kaptak tájékoztatást, és továbbra sem rendelkeznek konkrét információkkal arról, hogyan érinti majd a települést a beruházás.
