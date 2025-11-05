2025. november 5. szerda Imre
10 °C Budapest
deviza euró dollár forint bankjegy pénz készpénz
Gazdaság

Álmosan indít a forint: kicsit gyengült ma reggelre az árfolyam

MTI
2025. november 5. 08:15

Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 388,37 forinton jegyezték az előző esti 388,20 forint után, a dollár jegyzése 337,94 forinton áll 337,87 után, a svájci franké pedig 417,80 forinton 417,60 után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint az év eleje óta erősödött, 5,6 százalékkal az euró, 15,0 százalékkal a dollár és 4,6 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
