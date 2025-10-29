2025. október 29. szerda Nárcisz
Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely: meglepő időpontra hirdetett kormányinfót a miniszter

Pénzcentrum
2025. október 29. 11:56

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön reggel 8 órától ismét sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Legutóbb három hete tartottak Kormányinfót, akkor a kormány legfrissebb döntéseit ismertették, melyek között helyet kapott néhány gazdasági intézkedés, mint például az Otthon Start Program friss részletei, az anyák SZJA-mentessége, valamint a tárgyalások állása a minimálbér-emelésről.

A fontosabb bejelentésekről ezúttal is beszámolunk majd a Pénzcentrumon.

Címkapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #kormányinfo #gulyás gergely #sajtótájékoztató #kormánydöntés

