Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely: meglepő időpontra hirdetett kormányinfót a miniszter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön reggel 8 órától ismét sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül.

Legutóbb három hete tartottak Kormányinfót, akkor a kormány legfrissebb döntéseit ismertették, melyek között helyet kapott néhány gazdasági intézkedés, mint például az Otthon Start Program friss részletei, az anyák SZJA-mentessége, valamint a tárgyalások állása a minimálbér-emelésről.

A fontosabb bejelentésekről ezúttal is beszámolunk majd a Pénzcentrumon.

Címkapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA