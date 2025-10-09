2025. október 9. csütörtök Dénes
Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Otthon

Gulyás Gergely bejelentése: újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést, ez sok dolgozónak nem fog tetszeni

Pénzcentrum
2025. október 9. 09:59

Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen szokás szerint a kormány legfrissebb döntéseit ismertették, melyek között helyet kapott néhány gazdasági intézkedés, mint például az Otthon Start Program friss részletei, az anyák SZJA-mentessége, valamint a tárgyalások állása a minimálbér-emelésről.

A kormányülést követően csütörtök délelőtt a kormányinfón számolt be a friss döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen több, gazdaságilag lényeges kérdés is szóba került, amelyről a Pénzcentrum a szokásos módon élőben tudósított. Lássuk, ez alkalommal miről számoltak be:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Otthon Start Hitel

A kormány számára kiemelt jelentőségű, hogy meginduljon a hitelezés, ami a gazdasági működés szempontjából sem jelentéktelen. Gulyás Gergely kiemelte: az érdeklődés továbbra is jelentős, az elmúlt hetekben átlagosan napi 1000 igénylés érkezett be. 

Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint. Az igénylők több, mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év. A megoszlás földrajzilag egyenletesnek tekinthető - tette hozzá Gulyás Gergely. Az igénylések 2/3-a újépítésű ingatlanokra vonatkozik. Az építőipar is beindult - hangsúlyozta a miniszter Gulyás Gergely szerint már több mint 10 000 ingatlan épült az Otthon Start programhoz kapcsolódóan.

Tényleg lesz lakásfelújítási támogatás?

Az építőipar számára az Otthon Start olyan jelentős kapacitásokat köt le, hogy egy lakásfelújítási támogatási programmal egyelőre jobb várni. Ha most elindítanánk egy ilyen programot, az nagyon jelentős áremelkedéshez vezetne a kapacitáshiány miatt

- mondta el el Gulyás Gergely a nyáron már belengetett felújítási támogatási programmal kapcsolatban.

Minimálbéremelés

A kormányülésen volt szó a minimálbér-emelésről is - mondta el Gulyás Gergely. A miniszter felhívta a figyelmet: az NGM feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és a munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában. A kormány célja a lehető legnagyobb mértékű minimálbér-emelés, ha a felek megállapodnak, akkor azt a kormány elfogadja - emeli ki a miniszterelnökséget vezető miniszter.

SZJA-mentesség

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet: az érintetteknek igényelnie kell az SZJA-mentességet, amit a munkáltatón keresztül kell jelezni. Hankó Balázs elmondása szerint ez 200 ezernél is több családot érinthet azonnal. Október 1-jétől pedig a 3 gyermekes édesanyák teljes SZJA-mentességet élveznek, január 1-től a kétgyermekesek is. Az adókedvezményt a férfiak vehetik igénybe.

Lakhatási támogatás a budapesti rendőröknek

A kormány a belügyminiszter javaslatára elfogadott egy lakhatás-támogatási programot, a jövő évben mintegy 10 milliárd forintos kiadással számolunk, de ez érdemi segítséget fog jelenteni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek. A program részleteit a belügyminiszter ismerteti hamarosan - mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Megtartanánk az orosz olajat is

A kormány álláspontja hosszabb ideje változatlan, a mi érdekünk a diverzifikáció, ezért örülünk annak, ha az Adria vezeték kapacitása elegendő Szlovákia és Magyarország ellátásához - mondja az orosz olaj kiváltása kapcsán Gulyás. Szerinte fontos, hogy egy egyoldalú függőséget ne cseréljünk egy másik egyoldalú függőségre, így mindenképp érdemes megtartani az orosz olajvásárlás lehetőségét.

 

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
