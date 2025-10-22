Botrány a magyar mentőszolgálat körül: forrnak az indulatok, nagyon súlyos dolgok történnek

Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. A döntést az Országos Mentőszolgálattal folytatott jogvitája és az őt ért támadások indokolták – derült ki a MOMSZ közleményéből, melyet a Telex szúrt ki.

Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke – derült ki a szervezet keddi, október 21-i közleményéből. Lengyel a levelében azt írta: döntése hátterében az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) fennálló jogvitája, valamint a szakszervezeti tisztségével járó támadások állnak.

A volt elnök szerint 2024. június 26-án bocsátották el az OMSZ-től, ami nem érte váratlanul, mert – mint fogalmazott – „olyan körülmények alakultak ki, amelyek a munkavégzésemet szisztematikusan ellehetetlenítették, és amelyek egyértelműen megtorló jellegűek voltak szakszervezeti tevékenységem miatt”.

Lengyel bírósághoz fordult, és bár első fokon elutasították keresetét, a Fővárosi Ítélőtábla később helyt adott neki, így visszaállították a munkaviszonyát. Az OMSZ azonban felülvizsgálatot kért, amelynek nyomán a Kúria hatályon kívül helyezte az ítéletet, és az elsőfokú döntést erősítette meg.

„A Kúria döntéséről csak utólag, személyesen az elsőfokú bíróság tárgyalásán értesültem, mivel a tárgyalásra idézést nem kaptam, a felülvizsgálati beadványt nem ismerhettem meg, és ellenkérelmet sem terjeszthettem elő” – írta Lengyel Tibor, aki szerint ügye túlmutat személyén. Úgy látja, esete jól példázza, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek a szakszervezeti vezetők Magyarországon.

„A munkavállalói érdekvédelem rendszere, a szakszervezetek működési szabadsága és a jogállami garanciák tényleges érvényesülése ma komoly kihívásokkal néz szembe” – tette hozzá.

Az OMSZ a Telex megkeresésére reagálva közölte: indokolt és helyes döntésnek tartják Lengyel lemondását. Szerintük a volt elnök szakszervezeti vezetőhöz méltatlan, félrevezető megnyilvánulásaival és jogsértő cselekedeteivel nem segítette, hanem „folyamatosan sértette és veszélyeztette a mentődolgozók érdekeit”.

A mentőszolgálat hozzátette: amennyiben a MOMSZ új vezetése a jövőben „az öncélú feszültségkeltés helyett a konstruktív érdekérvényesítés útját választja”, készek együttműködni minden olyan kezdeményezésben, amely a mentődolgozók valós érdekeit szolgálja.