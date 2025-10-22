A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
Botrány a magyar mentőszolgálat körül: forrnak az indulatok, nagyon súlyos dolgok történnek
Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. A döntést az Országos Mentőszolgálattal folytatott jogvitája és az őt ért támadások indokolták – derült ki a MOMSZ közleményéből, melyet a Telex szúrt ki.
Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke – derült ki a szervezet keddi, október 21-i közleményéből. Lengyel a levelében azt írta: döntése hátterében az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) fennálló jogvitája, valamint a szakszervezeti tisztségével járó támadások állnak.
A volt elnök szerint 2024. június 26-án bocsátották el az OMSZ-től, ami nem érte váratlanul, mert – mint fogalmazott – „olyan körülmények alakultak ki, amelyek a munkavégzésemet szisztematikusan ellehetetlenítették, és amelyek egyértelműen megtorló jellegűek voltak szakszervezeti tevékenységem miatt”.
Lengyel bírósághoz fordult, és bár első fokon elutasították keresetét, a Fővárosi Ítélőtábla később helyt adott neki, így visszaállították a munkaviszonyát. Az OMSZ azonban felülvizsgálatot kért, amelynek nyomán a Kúria hatályon kívül helyezte az ítéletet, és az elsőfokú döntést erősítette meg.
„A Kúria döntéséről csak utólag, személyesen az elsőfokú bíróság tárgyalásán értesültem, mivel a tárgyalásra idézést nem kaptam, a felülvizsgálati beadványt nem ismerhettem meg, és ellenkérelmet sem terjeszthettem elő” – írta Lengyel Tibor, aki szerint ügye túlmutat személyén. Úgy látja, esete jól példázza, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek a szakszervezeti vezetők Magyarországon.
„A munkavállalói érdekvédelem rendszere, a szakszervezetek működési szabadsága és a jogállami garanciák tényleges érvényesülése ma komoly kihívásokkal néz szembe” – tette hozzá.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az OMSZ a Telex megkeresésére reagálva közölte: indokolt és helyes döntésnek tartják Lengyel lemondását. Szerintük a volt elnök szakszervezeti vezetőhöz méltatlan, félrevezető megnyilvánulásaival és jogsértő cselekedeteivel nem segítette, hanem „folyamatosan sértette és veszélyeztette a mentődolgozók érdekeit”.
A mentőszolgálat hozzátette: amennyiben a MOMSZ új vezetése a jövőben „az öncélú feszültségkeltés helyett a konstruktív érdekérvényesítés útját választja”, készek együttműködni minden olyan kezdeményezésben, amely a mentődolgozók valós érdekeit szolgálja.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
Még dolgoznak a tűzoltók Százhalombattán az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet - közölte az olajtársaság hétfő éjszaka.
Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a nemzetközi devizapiacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX hétfőn 103 789,82 ponton zárt, ami 821,15 pontos, azaz 0,8 százalékos emelkedést jelent a pénteki záráshoz képest.
A sofőr hazakísérése után kiderült, hogy otthon is volt bőven rejtegetnivaló cigaretta.
Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél.
A Nemzeti Energia- és Klímaterv hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.