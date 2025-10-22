2025. október 22. szerda Előd
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Gazdaság

Botrány a magyar mentőszolgálat körül: forrnak az indulatok, nagyon súlyos dolgok történnek

Pénzcentrum
2025. október 22. 11:03

Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. A döntést az Országos Mentőszolgálattal folytatott jogvitája és az őt ért támadások indokolták – derült ki a MOMSZ közleményéből, melyet a Telex szúrt ki.

Azonnali hatállyal lemondott Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke – derült ki a szervezet keddi, október 21-i közleményéből. Lengyel a levelében azt írta: döntése hátterében az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) fennálló jogvitája, valamint a szakszervezeti tisztségével járó támadások állnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A volt elnök szerint 2024. június 26-án bocsátották el az OMSZ-től, ami nem érte váratlanul, mert – mint fogalmazott – „olyan körülmények alakultak ki, amelyek a munkavégzésemet szisztematikusan ellehetetlenítették, és amelyek egyértelműen megtorló jellegűek voltak szakszervezeti tevékenységem miatt”.

Kapcsolódó cikkeink:

Lengyel bírósághoz fordult, és bár első fokon elutasították keresetét, a Fővárosi Ítélőtábla később helyt adott neki, így visszaállították a munkaviszonyát. Az OMSZ azonban felülvizsgálatot kért, amelynek nyomán a Kúria hatályon kívül helyezte az ítéletet, és az elsőfokú döntést erősítette meg.

„A Kúria döntéséről csak utólag, személyesen az elsőfokú bíróság tárgyalásán értesültem, mivel a tárgyalásra idézést nem kaptam, a felülvizsgálati beadványt nem ismerhettem meg, és ellenkérelmet sem terjeszthettem elő” – írta Lengyel Tibor, aki szerint ügye túlmutat személyén. Úgy látja, esete jól példázza, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek a szakszervezeti vezetők Magyarországon.

„A munkavállalói érdekvédelem rendszere, a szakszervezetek működési szabadsága és a jogállami garanciák tényleges érvényesülése ma komoly kihívásokkal néz szembe” – tette hozzá.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az OMSZ a Telex megkeresésére reagálva közölte: indokolt és helyes döntésnek tartják Lengyel lemondását. Szerintük a volt elnök szakszervezeti vezetőhöz méltatlan, félrevezető megnyilvánulásaival és jogsértő cselekedeteivel nem segítette, hanem „folyamatosan sértette és veszélyeztette a mentődolgozók érdekeit”.

A mentőszolgálat hozzátette: amennyiben a MOMSZ új vezetése a jövőben „az öncélú feszültségkeltés helyett a konstruktív érdekérvényesítés útját választja”, készek együttműködni minden olyan kezdeményezésben, amely a mentődolgozók valós érdekeit szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #Kúria #szakszervezet #elbocsátás #gazdaság #bíróság #mentőszolgálat #omsz #lemondás #munkaviszony #jogvita

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:28
11:15
11:13
11:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 21. 16:42
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
MEDIA1  |  2025. október 22. 10:51
Életműdíjat kapott Kéry Ferenc - Pataki Tamás Magyar Kommunikációs Nagydíjas lett
A Magyar Kommunikációs Szövetség (MKSZ) szokásos őszi közgyűlését követő konferencián hirdették ki,...
Holdblog  |  2025. október 22. 10:07
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyani...
Bankmonitor  |  2025. október 22. 00:35
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos rés...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
2025. október 22.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
7 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
4
1 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
5
2 hete
Megcsúszott a forint: estére már ennyit kellett fizetni az euróért és a dollárért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezettjelölés
az életbiztosítási szerződés megkötésnek egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése. A szerződő) nevezi meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 11:45
Ez az ország Európa új beteg embere: az egész kontinenst hazavághatja a válságuk
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 11:28
Nesze neked IKEA karácsonyi kalendárium: Szlovákiában vagy Ausztriában sokkal jobban megéri megvenni
Agrárszektor  |  2025. október 22. 11:28
Olyan nagy a baj, hogy itt már súlyos járványügyi készültség lépett életbe