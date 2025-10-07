Összeomlott egy magyar kórház informatikai rendszere: mentőket sem tudnak fogadni?

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.

A Telex információi szerint a keddi rendszerhiba miatt az orvosok nem tudtak konzíliumot adni, nem látták a betegek laboreredményeit, és új vizsgálatokra sem tudták őket beutalni. Emellett gyógyszert sem tudtak felírni, a sürgősségi osztály működésében pedig további zavarokat okozott, hogy a mentők fogadása is nehézkessé vált.

A kórház honlapján mindössze annyit közöltek, hogy „átmeneti informatikai hiba” történt, ami miatt „apróbb fennakadások” fordulhatnak elő, és a járóbeteg-ellátás zavartalanul működik. A közlemény szerint csak hosszabb várakozási időre kell számítani.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ugyanakkor a Telexnek azt nyilatkozta: nem volt komolyabb fennakadás, csupán az EESZT rendszerhez volt lassabb a hozzáférés, és a mentőket is tudták fogadni. Az ügyben kerestük a kórházat, az Országos Mentőszolgálatot és az informatikai rendszer üzemeltetőjét, válasz esetén frissítjük a cikket.