Tömeges leépítést jelentett be a világ egyik legnagyobb cége, brutális mire készülnek a vezetők
A Nestlé 16 000 munkahely megszüntetését jelentette be a következő két évre, miközben a vállalat költségcsökkentésre és az értékesítés növelésére törekszik, írta a The Guardian.
A svájci székhelyű multinacionális vállalat közlése szerint a leépítés 12 000 irodai alkalmazottat és 4 000 gyártásban, illetve ellátási láncban dolgozó munkatársat érint, ami a Nestlé globális munkaerő-állományának közel 6%-át jelenti.
"A világ változik, és a Nestlének gyorsabban kell változnia" - nyilatkozta Philipp Navratil, az új vezérigazgató. "Ez magában foglalja a nehéz, de szükséges döntéseket a létszámcsökkentésről a következő két évben. Ezt tisztelettel és átláthatósággal fogjuk végrehajtani."
Navratil, aki a múlt hónapban váltotta Laurent Freixe-t, miután utóbbit elbocsátották egy beosztottjával folytatott romantikus kapcsolat eltitkolása miatt, felgyorsítja elődje költségmegtakarítási tervét. A vállalat, amely olyan márkákat birtokol, mint a Häagen-Dazs jégkrém, a Nespresso kávékapszulák és a Purina macskaeledel,
2027-ig 3 milliárd svájci frank (2,8 milliárd font) megtakarítást tervez elérni, szemben a korábbi 2,5 milliárd frankos céllal.
"Merészebbek leszünk a befektetésekben és az innovációban a gyorsabb növekedés és értékteremtés érdekében" - mondta Navratil. "Olyan kultúrát építünk, amely teljesítményközpontú, nem fogadja el a piaci részesedés elvesztését, és ahol a győzelmet jutalmazzák."
A bejelentés akkor történt, amikor a vállalat 1,9%-os éves csökkenést jelentett az értékesítésben, amely 65,9 milliárd svájci frankot tett ki az év első kilenc hónapjában. A cég szerint ez elsősorban a negatív árfolyamhatásoknak (5,4%) tudható be, és organikus alapon a növekedés 3,3%-os volt.
A magasabb értékesítést azonban az inflációs nyomás miatti áremelések táplálták, "egyes piacokon kétszámjegyű százalékos növekedéssel". A növekedést a kávé és az édességek vezették, ahol a Nestlének figyelembe kellett vennie a magasabb kávé- és kakaóköltségeket.
Földrajzi szempontból minden régió organikus növekedést ért el, a feltörekvő piacok 5,2%-kal, a fejlett piacok pedig 2,1%-kal bővültek.
Chris Beckett, a Quilter Cheviot fogyasztási cikkek elemzője szerint: "Az új Nestlé vezérigazgató a mai eredményeket arra használta fel, hogy jelezze: annak ellenére, hogy karrierjét a Nestlénél töltötte, nem lesz minden a régi. Kész drasztikus lépéseket tenni a Nestlé visszaesésének megállítására. A vezetőségnek nagy ambíciói vannak, hogy a Nestlét visszahozzák oda, ahol történelmileg volt, de egyelőre a vállalat fejelsztése folyamatban lévő munka."
